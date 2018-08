Cote d'Ivoire: Transferts - La Roma courtise Nicolas Pépé, Aholou signe à Monaco

Ces propos ne font pas reculer pour autant l'As Roma qui continue de forcer pour enrôler Pépé.

Nicolas Pépé (22 ans), superbe lors de la saison écoulée (il avait inscrit treize buts en Ligue 1), est convoité en Europe. Après le Borussia Dortmund (Allemagne) il y a quelques semaines, c'est autour de l'As Roma de manifester de l'intérêt pour le jeune international ivoirien. Depuis quelques jours, les dirigeants du club italien qui n'ont pas réussi à enrôler le Brésilien du Fc Barcelone Malcom Filipe Silva Oliveira, sont aux trousses de l'ailier de charme et buteur patenté des Dogues. Ils multiplient les démarches pour convaincre Nicolas Pépé.

Mais, l'ex-sociétaire d'Angers ne semble pas intéressé et veut continuer l'aventure avec Lille qu'il a sauvé, au prix de mille efforts, de la relégation la saison dernière. « Nous avons éprouvé d'énormes difficultés la saison écoulée, mais nous nous sommes battus pour assurer notre maintien. Je me sens bien à Lille et je veux poursuivre ma progression au sein de cette formation qui m'a adopté », confie-t-il dans les colonnes de France Football, le quotidien sportif français.

Ces propos ne font pas reculer pour autant l'As Roma qui continue de forcer pour enrôler Pépé. Les prochains jours nous situeront sur l'avenir de ce talentueux attaquant.

Quant à Jean-Eudes Aholou, (24 ans), contrairement à son compatriote, il a accepté de changer de club. L'ex-sociétaire de Strasbourg a posé ses valises à l'As Monaco, le vice-champion de France, engagé en Ligue des champions européenne. La saison écoulée, le jeune international ivoirien avait séduit par son talent et son sérieux dans le travail. Ces atouts n'ont pas échappé à certains clubs dont Monaco. « Je suis ambitieux comme mon nouveau club. L'As Monaco fait jouer les jeunes et son projet me convient. Avec la bénédiction de Dieu, j'y compte progresser pendant mon bail de cinq ans », Je tenais à remercier les dirigeants strasbourgeois d'avoir accepté de me libérer », déclare-t-il, au micro de RMC Sport, peu après le match amical Bochum-Monaco (2-2), en Allemagne où l'équipe de la Principauté poursuit son stage.

Il faut rappeler que Jean-Eudes Aholou est de père togolais et de mère ivoirienne. L'année dernière, Claude Le Roy, le sélectionneur actuel du Togo, a tenté de charmer le joueur afin qu'il arbore le maillot des Eperviers. En vain ! Aholou a opté pour la Côte d'Ivoire et a déjà disputé deux matchs amicaux avec les Éléphants, en mars dernier, en France. Dans le secteur médian, il avait fait bonne impression. Kamara Ibrahima, le nouveau sélectionneur de Côte d'Ivoire, a, du reste, l'œil sur Aholou en vue de la constitution d'une équipe conquérante pour les échéances à venir.