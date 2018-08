Afrique de l'Ouest: Emission simultanée de Bons et Obligations du Tresor du Niger - 22 milliards de FCFA dans les caisses

L'émission simultanée de bons et Obligations Assimilables du Trésor à 1 an et 3 ans pour un montant de 20 milliards de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique du Niger, a connu un taux de couverture du montant mis en adjudication par les soumissions de 231,75% , a annoncé l'agence régionale ouest africaine de planification de la dette Umoa-Titres dans un communiqué.

Selon le compte rendu d'adjudication de bons et obligations du trésor, le montant global des soumissions s'élève à 46 349 millions de FCFA dont 1075 en ONC. En définitive le trésor du Niger a retenu la somme de 22 000 millions.

S'agissant des bons du trésor à 364 jours, le montant global des soumissions est 42360 millions de FCFA, dont ONC 575. On a dénombré 36 soumissions pour 19 participants directs. Au final, le trésor a retenu la somme de 18011 millions de FCFA, dont ONC 575. Le taux d'intérêt marginal et le taux moyen pondéré s'élèvent respectivement à 6,2499% et 6,0757%.

Pour les obligations assimilables du trésor à 3 ans, le montant global des soumissions s'élève à 3989 millions de FCFA, dont ONC 500. En définitive le trésor a retenu la somme de 3989 millions de FCFA, dont ONC 500.

Le Prix marginal et le Prix moyen pondéré ressortent, respectivement à 9500,0000 FCFA et 9 568,59 FCFA.

Le remboursement se fera en totalité le premier jour ouvrable suivant la date d'échéance (remboursement in fine). Le paiement des intérêts se fera annuellement sur la base d'un taux d'intérêt de 6 ,15% l'an dès la première année.

Pour rappel, la présente émission vise à mobiliser l'épargne des personnes physiques et morales en vue d'assurer la couverture des besoins de financement du budget de l'Etat, gestion 2018.