Burkina Faso: L'hôpital Blaise Compaoré rebaptisé CHU de Tengandogo

L'hebdomadaire conseil des ministres s'est tenu le mercredi 1er août 2018 à Kosyam. D'importantes décisions ont été prises dont le changement de dénomination de l'hôpital Blaise Compaoré en Centre hospitalier universitaire de Tengandogo.

L'hôpital Blaise Compaoré s'appellera désormais Centre hospitalier universitaire de Tengandogo. Ainsi en a décidé le Conseil des ministres en sa séance du 1er août 2018.

A cette décision, a mentionné le ministre de la Communication, Porte-parole du gouvernement, Remis Djandjinou, s'ajoute l'érection de l'hôpital du district de Bogodogo en centre hospitalier universitaire.

«Ce changement va permettre à ce centre hospitalier de recevoir des étudiants afin de parfaire leur encadrement. L'hôpital de Bogodogo, ce sont 400 lits avec des compétences assez fortes qui puissent encadrer nos étudiants en médecine du public comme du privé», a-t-il expliqué.

Au titre du ministère des Infrastructures, le conseil a adopté la politique sectorielle « infrastructure de transport, de communication et de l'habitat 2018 à 2027 ».

Cette politique sera exécutée par six ministères avec trois axes majeurs. Il s'agit du renforcement de la gouvernance du secteur des transports, le développement des équipements et des infrastructures durables et résilients.

Le troisième axe est relatif à la sauvegarde des équipements et des infrastructures. Le ministre Djandjinou a relevé en outre qu'il y a eu des communications orales sur tous les domaines.

Il a aussi mentionné l'attaque d'une patrouille de la police ce mercredi à Pama et qui a été repoussée. A l'entendre, l'on a enregistré quelques blessés légers dus aux mouvements de chute.

Pour le porte-parole, il n'y a pas de vacances gouvernementales à proprement dit mais des aménagements seront faits pour certains ministres pour qu'ils puissent se reposer.

Quelques réactions à propos des vacances

Paul Kaba Thiéba : Premier ministre

« Le gouvernement travaille pour les Burkinabè. On assume nos responsabilités. On s'occupe des problèmes des Burkinabè de façon générale. Il n'y a pas de raison de dire qu'on va arrêter de travailler pour des vacances. Un ministre peut prendre une ou deux semaines en fonction des préoccupations. Il y a la continuité dans tous les cas. Il ne peut y avoir de vacances avec nos responsabilités. Quand c'est possible, le ministre peut prendre quelques jours pour aller se ressourcer. Nous sommes en saison de pluie, il y a la question sécuritaire et nous devons toujours être disponibles pour faire face à toutes ces difficultés. En tous les cas, la continuité de l'action gouvernementale sera assurée ».

Marie Laurence Ilboudo/ Marshal, ministre de la Femme et de la Solidarité nationale

« En tant que ministre de la Solidarité en charge de la gestion des catastrophes, je ne pense pas aller en vacances. Nous allons être avec les populations, surtout dans les provinces. Il n y a pas de vacances en tant que tel. »

Pr Alkasoum Maïga, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation

« J'ai beaucoup de dossiers. J'ai 38.000 nouveaux admis au Baccalauréat, j'aurai entre 4000 à 4500 bacheliers qui viendront de la Côte d'ivoire. Cela demande un peu de concentration. Nous avons la mise en place de la plateforme «campus Faso» pour permettre leur orientation et le paiement en ligne de la scolarité pour éviter les longues files d'étudiants. C'est un processus lourd à roder pendant les vacances ».