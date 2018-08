La mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'Etat de Côte d'Ivoire (MUGEF-CI) et la Librairie de France Groupe ont signé une convention de partenariat le mercredi 1er août 2018 dans la salle de conférence à la direction de la Mugef-Ci à Abidjan-Plateau

Cette convention vise à permettre aux mutualistes d'effectuer des achats de kits scolaires à des prix homologués avec une réduction de 10%

L'une des conditions pour les mutualistes de bénéficier des prestations de kits scolaires à des prix homologués avec une réduction de 10 % est d'être détenteur de la carte unique intelligente, a précisé Mesmin Komoe, président du conseil d'administration de la Mugef-Ci. « Conformément aux engagements que nous avons pris pour l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, à savoir, contribuer à améliorer au niveau financier leur capacité sans oublier l'offre de qualité, la carte unique et intelligente vient répondre à une de ces exigences, et le partenariat avec la librairie de France vient compléter cette exigence-là. Exigence de répondre efficacement aux besoins des mutualistes. Quiconque connait les fonctionnaires ivoiriens sait que c'est la population qui a plus d'enfants à l'école.

Il s'agit pour nous, aujourd'hui de permettre à ces fonctionnaires d'avoir des rentrées scolaires facilitées, d'avoir pour leurs enfants scolarisés des manuels de qualité », a indiqué le président de la mutuelle. Il ajoutera que l'une des conditions pour avoir accès à ces services au niveau du groupe librairie de France « est de justifier de son appartenance à la Mugef-Ci et le seul élément qui aujourd'hui va traduire ce justificatif, c'est la carte unique et intelligente et désormais sera la seule carte valable pour toute les opérations au niveau de la mutuelle ».

À sa suite, René Yedieti, Pdg du Groupe s'est réjoui de ce partenariat : « La librairie de France sert les instruments du savoir en Côte d'Ivoire, et nous avons décidé avec le président qui a eu cette grande idée de nous rapprocher de la Mugef-Ci, d' accompagnant les fonctionnaires de la Côte d'Ivoire. Les accompagner en organisant le rapprochement avec les fonctionnaires de Côte d'Ivoire dans les différentes régions sur cette période de rentrée scolaire, et leur assurer d'avoir des manuels de qualité, mais surtout des manuels au coût homologué et en plus apporter des remises de 10%. C'est un partenariat fort qui pour nous apporte une clientèle importante, mais surtout accompagne le formel dans notre pays. Qui dit formel dit consolidation d'une économie, création d'emploi ».