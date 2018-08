Ghana: Les échanges commerciaux entre le Ghana et l'Inde pourraient atteindre 5 milliards de $ en 2020

A l'occasion de la visite à New Delhi, en Inde, de la Ministre ghanéenne des Affaires étrangères et de l'intégration régionale, le Ghana et l'Inde ont signé deux protocoles d'accords visant à améliorer les liens bilatéraux, a appris le journal de l'économie sénégalaise(LEJECOS).

Le premier accord est relatif à la coopération technique et culturelle, et l'autre porte sur une coopération bilatérale entre les agences des standards des deux pays, le Ghana Standards Authority et le Bureau of Indian Standards, afin de faciliter les échanges commerciaux. Selon le Haut-Commissaire du Ghana en Inde, les échanges commerciaux entre les deux pays se sont établis à 3,5 milliards $ en 2017 et pourraient atteindre 5 milliards $ en 2020. En outre, l'Inde a été en 2017 le second plus gros investisseur au Ghana.