Gabon: Ntoutoume AYI « Jean Ping et moi avons de très bons rapports »

Invité à l'émission "Chez Patrick" sur la radio Gabonews FM, le porte parole de Jean Ping, pendant la présidentielle de 2016, a balayé d'un revers de la main les allégations qui le mettent en froid avec ce dernier.

« Le président Jean Ping n'a pas besoin de se présenter [aux législatives ndlr] il est président élu » a affirmé Jean Gaspard Ntoutoume Ayi. Le cadre de l'Union Nationale, répondant à la question d'un auditeur sur ses rapports avec le candidat qu'il a soutenu en 2016 a voulu couper court à la rumeur « Jean Ping et moi avons de très bons rapports »

En effet, depuis que Ntoutoume AYI a déclaré être favorable à une participation de l'opposition aux législatives à venir, plusieurs interprétations émergent dans l'opinion. Certains y voient une trahison envers Jean Ping, arguant que ce dernier serait contre toute participation à ces législatives. Or, selon le porte parole de la Coalition pour la Nouvelle République, Jean Ping ne s'est jamais prononcé sur ce sujet. « Au sein de la CNR il y a ceux qui sont d'accord pour aller aux élections et ceux qui ne sont pas d'accord. Jean Ping a dit à ceux qui refusent d'y aller qu'il respecte leur point de vue et à ceux qui y vont, il leur a dit de gagner » a précisé l'invité de gabonews FM.

L'invité a également justifié sa décision de participer aux élections suite à son expérience entre 2009 et 2016 en précisant que «j'ai passé sept ans à réclamer la victoire d'André Mba Obame (...), on a fait l'impasse des législatives de 2011, de la nomination de trois membres de la cour constitutionnelle, de trois membres du CNC. Et on est arrivés en 2016 avec Ali Bongo qui contrôlait toutes les institutions du pays».

Aussi, il a insisté sur la différence entre les élections présidentielles et législatives en expliquant qu'il était plus facile de contrôler car il s'agit de «petites circonscriptions (...) Aux élections législatives, ça n'arrive pas à la Cour Constitutionnelle. Dès qu'on a fini de proclamer [les résultats], on va à la centralisation à la mairie d'Akanda où se trouvera le président local du CGE et c'est fini (...) On est capables de surveiller seize bureaux de vote». Enfin il a terminé en adressant un message à tous ceux qui ne croient plus aux élections, «Alors je suis désolé [mais] adhérez au PDG. Je me suis engagé en politique parce que je crois en la démocratie».

Toutefois, même si Jean Gaspard Ntoutoume Ayi ambitionne de se présenter comme candidat aux prochaines législatives dans la commune d'Akanda, il devra attendre la décision des instances de son parti politique.