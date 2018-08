Burkina Faso: Université Ouaga II - Les meilleurs sportifs 2018, honorés

L'Université Ouaga II a organisé une cérémonie dédiée à ses athlètes, champions des jeux universitaires, le mardi 31 juillet 2018. Les lauréats ont reçu chacun une attestation de reconnaissance et une enveloppe financière.

L'Université Ouaga II veut se tailler une bonne réputation dans le milieu sportif estudiantin au Burkina Faso. Pour créer une seine émulation au sein de ses étudiants et inciter d'autres à s'adonner davantage au sport, le président de l'Université Ouaga II, Pr Adjima Thombiano, a initié une cérémonie dédiée à ses sportifs qui se sont illustrés cette année lors des jeux universitaires.

La « Soirée des sportifs lauréats de la saison», la première du genre, a eu lieu le mardi 31 juillet 2018 à l'Unité de formation et de recherche en sciences juridiques et politiques (UFR/SJP). Selon le premier responsable de ce temple du savoir, plusieurs raisons ont motivé cette initiative.

Tout d'abord, a-t-il expliqué, le sport est un facteur d'épanouissement et de santé pour l'homme, surtout chez la tranche jeune. Ensuite, il a estimé que les lauréats ont rehaussé l'image de l'Université Ouaga II.

«Ces sportifs ont représenté l'université sur les différents terrains. Il était donc normal de leur dédier un après-midi pour leur témoigner toute notre reconnaissance pour leur participation ayant permis de faire la promotion de notre université. Ensuite, c'est notre façon de leur témoigner notre reconnaissance pour les différentes médailles qu'ils ont pu remporter», a indiqué, le Pr Adjima Thombiano.

En effet, pendant les jeux de l'Union des sports scolaires et universitaires (USSUBF), Ouaga II a raflé durant la saison sportive 2017-2018, les trophées de champion en homme et en dame au volleyball, la médaille d'or en judo dame et en lutte africaine homme. Toujours à l'USSUBF, l'université a obtenu la médaille d'argent en athlétisme.

Au Campus athlétique, les étudiants de Ouaga II ont gagné la médaille d'argent au 400m et au saut en hauteur homme. Certes, ces résultats ne sont pas les plus reluisants, mais l'essentiel était de participer, selon le chargé des sports de l'université, Soulemane Nignan. «Nous avons pu engager presque toutes les équipes en sport collectif (basket-ball homme et dame, volleyball homme et dame, et handball homme et en sport individuel comme le judo, la lutte africaine, et l'athlétisme», a-t-il souligné.

Le président de l'Université Ouaga II a promis s'impliquer personnellement afin que ses athlètes jouent les premiers rôles dans les compétitions à venir. «Nous allons les appuyer avec un minimum d'accompagnement sur le plan équipement, encadrement technique et surtout un accompagnement au plan moral», a-t-il conclu. Les sportifs ont reçu des certificats de reconnaissance et un cocktail leur a été offert en fin de cérémonie.