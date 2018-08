Cote d'Ivoire: Sécurité alimentaire - Bientôt un festival de riz local en Côte d'Ivoire

Denrée très prisée dans le monde entier, le riz est cultivé sur l'ensemble du territoire ivoirien et contribue pour beaucoup dans l'alimentation, l'amélioration des revenus des producteurs et la réduction du chômage en Côte d'Ivoire.

A en croire Guillaume Djelé, secrétaire général et coordinateur du projet, ce festival sera meublé de conférences, de projections vidéo et d'animations de stands. Cet événement est placé sous le parrainage de Georges Philippe Ezaley, maire de la commune de Grand-Bassam.

«Il s'agit aussi de créer un cadre d'échanges entre les acteurs de la chaîne de la valeur riz», dira-t-il. Pour cette première édition, 110 exposants, 100 rencontres be to be, 100 000 visiteurs dont 2 500 visiteurs, sont attendus.

Selon lui, l'objectif de ce festival est d'assurer la promotion du riz local sur toute l'étendue du territoire ivoirien. «Nous voulons changer la perception négative que certains consommateurs se font du riz local, en présentant tous ses atouts et potentialités afin de garantir de façon durable le marché en fourniture de riz et par ricochet atteindre l'autosuffisance alimentaire souhaitée par le gouvernement par la production locale», a-t-il dit.

