Angola: L'Unicef appuie les programmes d'allaitement maternel exclusif au pays

Pour sa part, le représentant de l'Organisation Mondiale de la Santé en Angola, Hernando Aguela a dit que l'OMS recommandait l'allaitement maternel exclusif une heure aussitôt après la naissance de l'enfant. L'enfant a droit au lait maternel exclusif au moins jusqu'à l'âge de six mois, alors on pourrait y ajouter des aliments nutritifs complémentaires, pendant que le bébé continuera à téter, a-t-il indiqué. Organisée sous le thème, "Fondation pour la Vie ", la Semaine de cet événement traduit la reconnaissance de l'importance de l'allaitement maternel exclusif pour l'avenir du bébé.

Le programme dénommé "Mère Kangourou", soit les Hôpitaux Amis de l'Enfant ou de Bébé et les actions de sensibilisation communautaire transformaient la vie des nombreux enfants et contribuaient à la baisse des normes sociales qui portent préjudice à l'allaitement maternel exclusif, qui doit pourtant être assuré au bébé jusqu'à l'âge de six mois, a-t-il expliqué. Il a fait savoir qu'une mère séropositive, en traitement antirétroviral, peut bien allaiter son bébé, sans aucun problème, et lui assurer d'ailleurs plus de santé.

L'intégration de l'Angola lui permettrait également de connaître les expériences des pays qui ont obtenu du succès dans ce domaine, a ajouté mercredi, à Luanda, le représentant de l'Unicef en Angola, Abubacar Sultan. Prenant la parole lors de la cérémonie d'ouverture de la "Semaine Mondiale d'Allaitement", organisée dans la municipalité de Kilamba Kiaxi, le haut fonctionnaire onusien a souligné que l'Unicef appuyait également, à travers le monde, les pays à développer et à mettre en œuvre divers programmes qui contribuent à l'élévation des taux d'allaitement et à l'amélioration de l'état nutritionnel des enfants, réduisant ainsi l'indice de la mortalité infantile.

Luanda — L'organisation des Nations Unies pour l'Enfance va appuyer l'intégration de l'Angola dans le Mouvement Global pour la Nutrition (Scaling Up Nutrition), ce qui lui permettrait de bénéficier de l'assistance technique et financière en cas de besoin.

