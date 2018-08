Angola: Israël raffermit la coopération dans l'agriculture

Israël ä déjà investi dans des fermes de grande dimension en Angola, notamment dans celle de Quiminha (Luanda) et dans celle dite "Aldeia Nova", dans la municipalité de Wacu Kungo (province de Cuanza Sul), a-t-il expliqué, ajoutant que l'expérience hébraïque pourrait s'élargir à d'autres régions du pays, notamment à Malanje. Selon l'ambassadeur, l'Etat hébreu tient à établir une bonne coopération avec Malanje dans le domaine agricole, car, a-t-il expliqué, l'Angola, et en particulier cette province, ont le potentiel de développer des chaînes alimentaires. Les investisseurs hébreux ont seulement besoin de terres pour investir en technologies agraires, a-t-il déclaré à Malanje, chef-lieu de la province du même nom (nord) où il a effectué mercredi une visite de travail de quelques heures.

Sortant d'un entretien avec Domingos Eduardo, vice-gouverneur de Malange pour le secteur politique, économique et social, le diplomate a ajouté qu'il avait abordé avec son interlocuteur des questions liées à l'établissement de partenariat dans le secteur agricole et dans le montage de maisons préfabriquées.

