Sénégal: SRAJ - 50 000 jeunes sensibilisés par le projet "Connecting4life" (initiateurs)

Dakar — Au total, 50 000 élèves et apprenants d'écoles coraniques ont été sensibilisés sur la santé de la reproduction des adolescents et des jeunes (SRAJ) par le biais de la plateforme "Clickinfo Ado" lancée dans le cadre de la mise en œuvre du projet "Connecting4life", a appris l'APS de ses initiateurs, mercredi.

"50.000 élèves ont été touchés par le projet Connecting4life avec notamment la plateforme ClickInfoAdo à travers 18 leçons en santé sexuelle et reproductive dans les langues française, en wolof et en pulaar", a indiqué Yayra Dabla Deh, chargée de programme à Dakar de l'ONG international "One World".

Quelque 80.000 SMS ont été échangés dans le cadre de ce projet qui a également permis de toucher 110 écoles, dans huit régions du Sénégal ainsi que 300 apprenants de cinq écoles coraniques (daara) dans la région de Thiès, a-t-elle expliqué.

Mme Deh intervenait lors d'un atelier de clôture qui a été déroulé au Sénégal par One World, en partenariat avec le ministère de l'Education nationale. L'initiative a bénéficié du financement de l'ONG Oxfam.

La phase II du projet Connecting4life, mise en œuvre depuis avril 2016 pour une durée de 2 ans, a mis l'accent sur l'accès à l'information concernant la santé sexuelle et reproductive des adolescents et les jeunes dans les milieux non scolaires, notamment les daaras, lit-on dans le document de présentation du projet.

Cette sensibilisation s'est faite à travers 18 leçons interactives, suivant des épisodes, des quizz, des jeux. Ces leçons sont disponibles en ligne et ont été regroupées sous forme de manuel de l'enseignant, rapporte le document.

"Les résultats présentés vont nous encourager à travailler ensemble pour une plus grande promotion de la SRAJ dans nos pays", a pour sa part réagi, Dju Ofomata Aderemy, directrice globale des programmes de OneWord à Londres, en Angleterre.

De son côté, le directeur de cabinet du ministre de l'Education nationale, Joseph Pierre Ndiaye, a souligné la nécessité d'œuvrer à une meilleure synergie des actions afin d'améliorer des connaissances en SRAJ des jeunes.

"Le projet Connecting4life est un partenariat jalonné de succès pendant 10 ans entre OneWorld et le ministère de l'Education, notamment dans l'amélioration des connaissances sur la santé de la reproduction des adolescents et des jeunes ", a-t-il ainsi fait valoir.

"C'est une démarche inclusive et un engagement de tous acteurs. Je lance un appel pour que tous les partenaires de l'école puisse continuer à travailler dans ce sens ensemble", a insisté M. Sarr.

Par ailleurs, les acquis de la phase I, ont permis à OneWorld UK d'obtenir un financement permettant de consolider les résultats auxquels Connecting4life est parvenu.

Le projet gardera ainsi son architecture dans huit régions tout en intégrant l'approche communautaire et les interventions dans les centres conseils ados de Sédhiou, Kolda, Vélingara, Tambacounda et Mbour, a-t-on appris.