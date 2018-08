Burkina Faso: Lutte contre le cancer dans le continent

En prélude à la rencontre des premières Dames des pays africains, membres de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), sur la lutte contre le cancer, des experts sont en conclave depuis le 1er août 2018 à Ouagadougou, en vue de proposer des solutions à l'éradication du fléau.

Un séminaire de haut niveau sur la lutte contre le cancer en Afrique se tient du 1er au 2 août 2018, à Ouagadougou, la capitale burkinabè. Appuyé par l'Organisation de la coopération islamique (OCI), il se déroulera sous le leadership des premières Dames des Etats africains, membres de l'organisation. C'est dans ce cadre que des experts se sont réunis depuis le mercredi 1er août 2018 en vue de réfléchir aux voies et moyens à mettre en œuvre pour venir à bout de cette maladie.

Tout en saluant l'initiative, le ministre burkinabè de la Santé, Nicolas Méda, dit garder espoir qu'à travers des actions efficaces, le cancer, considéré comme « la pire des maladies », sera vaincu. Citant l'Organisation mondiale de la santé (OMS), il a rappelé que le cancer constitue la deuxième cause de décès dans le monde, avec environ 8,8 millions de décès en 2015. « Environ 70% des décès par cancer surviennent dans les pays à faible revenu », a indiqué Pr Méda.

En Afrique, a-t-il poursuivi, les maladies non transmissibles étaient responsables de nombre de décès avec un taux de l'ordre de 25% en 2004 à 40% en 2008. Le ministre a fait savoir que le nombre de nouveaux cas de cancer est en pleine croissance dans le monde et pourrait atteindre 19,3 millions d'ici à 2025, en raison de la forte poussée démographique et du vieillissement de la population.

Pour le cas spécifique du Burkina, Pr Méda a noté que le cancer constitue une préoccupation nationale majeure, même si la prévalence réelle n'est pas connue. Il a, toutefois, estimé à plus de 5000 le nombre de nouveaux cas enregistrés par an dans son pays. « Le cancer occupe le troisième rang en termes de morbidité et de mortalité après les pathologies infectieuses et cardiovasculaires. Il absorbe à lui seul en moyenne 60% du budget de l'Etat réservé aux évacuations sanitaires à l'extérieur du pays », a précisé le ministre de la Santé.

Le dépistage précoce, une nécessité

A l'entendre, la lutte contre ce fléau doit passer par la mutualisation des efforts, l'information et la prévention par le dépistage précoce et la prise en charge des légions précancéreuses. Car, s'est-il convaincu, seul, un pays ne pourra venir à bout de la maladie. C'est pourquoi, le ministre Méda s'est réjoui de l'engagement des premières Dames d'Afrique dans ce combat.

Selon ses dires, le Burkina Faso a déjà élaboré un Plan stratégique 2013-2017 de lutte contre le cancer dont la mise en œuvre implique plusieurs partenaires parmi lesquels la Fondation KIMI, présidée par l'épouse du chef de l'Etat, Sika Kaboré.

« Il y a une action majeure que nos pays doivent entreprendre. Chez l'homme, c'est de combattre le tabagisme et pratiquer la vaccination pour faire reculer le cancer du foie qui est le plus prévalent en Afrique de l'Ouest. Pour la femme, c'est essentiellement le vaccin, le dépistage et la prise en charge précoce pour faire reculer le cancer du col de l'utérus et du sein », a conseillé Nicolas Méda.

Tout en saluant les actions de Sika Kaboré, initiatrice de l'événement, il a souligné que la première Dame du Faso est engagée depuis près de dix ans aux côtés de son département dans la lutte contre les cancers gynécologiques et mammaires. Quant au Secrétaire général (SG) adjoint de l'OCI, Muhammad Naeem Khan, il a réitéré l'engagement de sa structure à soutenir les pays membres dans la lutte contre les maladies.

Aux experts, il les a exhortés à mener des réflexions fructueuses. « Nous attendons impatiemment les conclusions des travaux de ce séminaire. Sans doute, grâce au partage des connaissances et d'expériences des différents pays, ces conclusions sauront nous orienter pour renforcer la lutte contre le cancer », a espéré le ministre burkinabè de la Santé. La conférence inaugurale du séminaire dont le thème a porté sur le « Fardeau du cancer et ses déterminants dans la région Afrique », a été animée par le Professeur Jean Marie Dangou de l'OMS.