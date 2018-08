Cote d'Ivoire: Programme "Champion" - L'agence Bloomfield investment choisie pour la notation

Le programme "champion" est un programme d'appui et d'assistance aux Petites et moyennes entreprises (Pme), à travers le renforcement des capacités et l'accès au financement grâce à une notation.

La Chambre de commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire a choisi l'agence Bloomfield investment pour noter les entreprises sélectionnées dans le cadre du programme "champion" , initié par la dite chambre en partenariat avec la Banque africaine de développement (Bad).

Le programme "champion" est un programme d'appui et d'assistance aux Petites et moyennes entreprises (Pme), à travers le renforcement des capacités et l'accès au financement grâce à une notation. Lors du lancement, les organisateurs ont annoncé la sélection de 500 entreprises pour la phase pilote. Et 200 entreprises seront présélectionnées. A l'issue de ces présélections, 102 seront retenues pour la notation (12 entreprises pour la notation financière et 90 pour la notation managériale). Suite à la notation, les entreprises seront accompagnées et suivies.

Pour ce suivi des entreprises, une enveloppe de 300 millions Fcfa a été dégagée. Le programme bénéficie de l'appui du Fonds migration et développement (Fmd) de la Bad.

Les secteurs pris en compte dans ce projet concerne les Btp, l'agro-industrie, l'hôtellerie/tourisme. Ce choix s'explique par le fait que, selon la Cci-ci, ces domaines font partie des priorités du Plan national de développement (Pnd 2016-2020).