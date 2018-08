Burkina Faso: Gouvernance politique, économique et sociale

Le Conseil économique et social (CES) a organisé, du 23 au 26 juillet 2018 à Kaya, un forum sur la contribution des Organisations de la société civile (OSC) dans la gouvernance au Burkina Faso.

Durant quatre jours, le Conseil économique et social (CES) a mené la réflexion sur la contribution des organisations de la société civile dans la gouvernance au Burkina Faso. En effet, le CES a tenu, du 23 au 26 juillet 2018 à Kaya, un forum sur le thème : « Organisations de la société civile : Quelles contributions dans la gouvernance politique, économique et sociale pour la paix et le développement du Burkina Faso ? ».

Le forum a réuni des conseillers du CES, des décideurs publics, des acteurs du secteur privé et de la société civile, des journalistes, etc. Selon le président du CES, Dr Moïse Napon, en tenant ce forum, son institution a voulu apporter sa contribution à la mise en œuvre de l'axe 1 du Plan national de développement économique et social (PNDES) qui vise la bonne gouvernance afin de consolider la paix et le développement.

« Plus spécifiquement, il s'agit de mener la réflexion sur la place et le rôle que jouent les organisations de la société civile dans la gouvernance, puis de formuler des recommandations afin d'améliorer leurs contributions dans la consolidation de la paix et du développement du Burkina Faso », a-t-il indiqué.

De l'avis du président Napon, les débats actuels autour de la démocratie mettent en exergue la question de la participation des populations par l'intermédiaire des OSC à la gestion de la chose publique.

Et d'ajouter : « En organisant ce forum, le CES entend jouer son rôle de veille, de conciliation, de dialogue et de réflexion prospective autour de cette thématique essentielle de développement... ».

Pour ce faire, il a invité les participants à mettre en commun leurs réflexions dans un esprit d'ouverture, de critique constructive, de tolérance, de respect et de solidarité afin de tirer le maximum de profit pour construire le pays des Hommes intègres.

Trois panels développés

Pour la gouverneure de la région du Centre-Nord, les OSC contribuent à appuyer l'Etat dans la mise en œuvre des actions de développement à travers plusieurs domaines d'activités mais également jouent un rôle d'équilibre entre le pouvoir public et la population.

« La contribution des OSC dans la gouvernance et surtout dans la consolidation de la paix est un sujet d'actualité pour pouvoir dégager leur place et leur rôle », a-t-elle confié.

Zonabo Zabré, actrice de la société civile a salué l'organisation de ce forum dans la mesure où des OSC sont utilisées à des fins politiques. « Certaines OSC se déroutent de leur feuille de route. Si on s'en tient aux textes qui régissent les OSC, elles doivent être à but non lucratif et apolitique mais on se rend compte que des OSC sont créées juste pour faire la politique », a-t-elle regretté.

« Etat des lieux de la gouvernance politique, économique et sociale au Burkina Faso : bilan, perspectives et défis à relever par les OSC » ; « Contributions des OSC pour la consolidation de la paix et le développement durable au Burkina Faso » et « Organisations de la société civile : financement et suivi des politiques publiques » ont été les trois panels animés pendant les quatre jours du forum. Les participants ont aussi eu des travaux en ateliers suivis de restitutions des résultats en plénière.