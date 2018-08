Cote d'Ivoire: Immigration légale - Bientôt un programme accéléré pour le Québec

La nouvelle législation sur l'immigration au Québec entrera en vigueur dans la première quinzaine du mois d'août. Une législation qui favorisera la mise en œuvre d'un programme accéléré pour l'immigration dans cette importante province du Canada.

« L'inventaire qui a été accumulé dans les années 2010 jusqu'à 2012 et qui avait atteint plus de 100 000 dossiers a maintenant été traité. La période où les dossiers prenaient des années à être traités est maintenant derrière nous. Le gouvernement du Québec lance un nouveau système de sélection beaucoup plus accéléré. L'idée est de réagir rapidement aux besoins économiques de la province », a expliqué le Pdg d'Accès Canada, Alain Guerrero, le 30 juillet, lors d'une conférence de presse qu'il a animée dans les locaux de la firme au Plateau.

A l'en croire, le taux de chômage est actuellement très bas au Québec et il y a un manque important de travailleurs qualifiés dans beaucoup de régions pour permettre aux sociétés de se développer. « Beaucoup d'entreprises du Québec n'arrivent pas à se développer non pas parce qu'elles ne trouvent pas de marchés, mais parce qu'elles ne trouvent pas de travailleurs pour remplir les postes qualifiés. C'est pour cela que le nouveau programme fera en sorte que les candidats vont être acceptés dans des périodes très rapides. On parle d'un an incluant les étape fédérale », a-t-il ajouté.

On assiste donc à un renouveau dans l'immigration pour le Québec. Les critères de sélection n'ont pas changé considérablement pour autant : la formation, l'âge, les connaissances du français et de l'anglais, l'expérience de travail, la situation matrimoniale. La firme Accès Canada, forte de son ancienneté dans le domaine de l'immigration francophone (23 ans d'expérience), a bâti un système solidement établi de A à Z pour faciliter l'immigration vers le Canada pour les intéressés. Un système qui vaut aujourd'hui l'entreprise familiale 45 000 visas émis.