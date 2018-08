Burkina Faso: Le leadership du pays salué

Cette entrevue a été aussi une occasion, selon lui, pour échanger sur la question du dividende démographique et des relations entre la croissance démographique et les questions sécuritaires. Il a indiqué avoir salué le leadership du Burkina Faso au sein de la sous-région et en Afrique en général sur la question de la protection de la femme ainsi que du dividende démographique.

Le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, a reçu respectivement en audience, le mercredi 1er août 2018 à Ouagadougou, le directeur régional du Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Mabingue Ngom et le secrétaire général adjoint de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), Muhammad Naeem Khan.

Copyright © 2018 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.