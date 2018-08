Congo-Kinshasa: Incroyable mais vrai - Africell - Un téléphone à 7 $

L'ancien chef de guerre et vice-président congolais est arrivé hier mercredi à Kinshasa, attendu de… Plus »

L'idéal est d'offrir la possibilité à tout le monde d'avoir le moyen de communiquer librement à travers le réseau le moins cher en termes de prix et qualité. Avec la promo Afriphone à seulement 7 $, Africell facilite l'accès à la communication à l'international et national. Comme le dit son slogan, cette offre confirme encore qu'Africell est réellement un véritable « Réseau du peuple » !

C'est un Kit complet, double Sim avec une batterie consistante et une torche. Une offre exceptionnelle pour se rapprocher encore davantage des Congolais. A l'achat de ce téléphone, Africell offre gratuitement 20 minutes d'appels (unités) et 200 Sms valable pour 30 jours. Payable en Franc congolais, ce téléphone est en vente dans différents shops de la Ville, des quartiers ou revendeurs agréés à Kinshasa et dans des provinces. Grâce à cette promotion, Africell confirme son attachement et son leadership en qualité du réseau le plus proche de Congolais.

Copyright © 2018 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.