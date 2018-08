Congo-Kinshasa: Gouverneurs et autres signent - FCC - Néhémie Mwilanya invite les nouveaux adhérents à s'impliquer davantage

Au Front Commun pour le Congo, les choses sérieuses se poursuivent, les élections fixées au 23 décembre 2018 approchant à grand pas. Ce mercredi 1er août 2018 au Pullman Hôtel, à Kinshasa, une trentaine de personnalités politiques dont des Gouverneurs des provinces, quelques Chefs des confessions religieuses et autres membres de la Société civile ont, dans la passion d'œuvrer pour les intérêts supérieurs de la République Démocratique du Congo, signé sans hésiter, la Charte constitutive du Front Commun pour le Congo.

A cette occasion, Néhémie Mwilanya, Directeur de Cabinet du Chef de l'Etat, Joseph Kabila, a appelé tous ces nouveaux adhérents au FCC à s'impliquer de plus en plus dans cette vision afin qu'au terme des élections en perspective, "nous ayons une grande majorité parlementaire et également un Chef d'Etat qui aura réellement une assise nationale pour pouvoir gouverner avec sa majorité", en engageant des "réformes qui devront transformer radicalement la société congolaise et lui conférer le respect qui lui est dû en Afrique et dans le monde".

Sans aller par mille chemins, Néhémie Mwilanya a laissé entendre que cette cérémonie qui intervient après l'adresse du Président de la République sur l'état de la nation, avait toute son importance. Au-delà du bilan qu'il a adressé de son action à la tête du pays devant le parlement réuni en Congrès, Joseph Kabila voulait, sans aucun doute, "lancer un appel à la révolution de notre conscience", a soutenu le Directeur de Cabinet du Chef de l'Etat. Particulièrement, sur la perception que nous devions avoir de l'importance du Congo, mais également de sa fragilité car, ce pays se trouve au centre de plusieurs convoitises et bousculer quasiment tous les jours, au niveau de son intégrité territoriale et de sa souveraineté, parfois même, avec la complicité de certains fils et filles du pays sollicités régulièrement pour servir de cinquième colonne à ceux qui veulent le déstabiliser, a indiqué le Directeur de Cabinet du Chef de l'Etat.

Ainsi, "le projet du Front Commun pour le Congo ce n'est donc pas un projet pour des femmes et des hommes irréprochables. C'est un projet des hommes et des femmes qui ont pris conscience de la nécessité de se lever et de pouvoir changer des caps en ce qui concerne l'agir individuel et collectif", a-t-il précisé.

En tout cas, il s'agit de "ceux qui ont pris option de démontrer leur amour pour le Congo beaucoup plus par les actes que par les paroles et ceux qui sont conscients du tort qu'ils ont commis à leur pays et qui ont décidé à un certain moment réellement de pouvoir se mettre au service de la reconstruction de ce même pays", a-t-il poursuivi.

Déterminé à rafler la mise aux élections prochaines à tous les niveaux, "le Front Commun pour le Congo propose donc un nouveau projet, mais un projet basé d'abord sur le changement des mentalités parce qu'il est d'abord question de pouvoir se mobiliser au-delà des intérêts partisans. Et, je pense que le Congo a au centre d'abord la préoccupation de sa stabilité. Je suis heureux de constater ici la présence parmi les adhérents, des Gouverneurs des provinces. Et je pense que c'est un signal fort qui est lancé ici par le fait que ce rassemblement est un rassemblement national, un rassemblement qui met l'ensemble du pays au centre de l'action politique", a signifié Néhémie Mwilanya.

Dans son mot d'introduction à l'occasion de cette cérémonie, le Directeur de Cabinet de Joseph Kabila a, par la suite, profité pour lancer un appel franc à ceux qui ont signé la Charte du FCC, "à pouvoir se mobiliser autour de ces objectifs, les objectifs du renouveau de l'intelligence de l'homme congolais pour que dorénavant, qu'il prêche beaucoup plus par les actes et non par les paroles et qu'il comprenne qu'au-delà de tout ce qui a été fait dans ce pays sur les plans sécuritaire, économique et politique, que ce pays demeure fragile et qu'il a besoin de ses filles et fils réconciliés pour se mettre à son chevet, pour continuer à le protéger contre toute forme d'agression mais également continuer à défendre ses intérêts dans le concert des nations dans ce monde de plus en plus interdépendant".

C'est dans cette même logique, que le Gouverneur du Haut Katanga, Pande Kapopo, a tenu a salué le Président de la République, pour l'initiative de la création du FCC qui réuni tous les congolais. Pour lui, Kabila est l'initiateur de la paix sans laquelle rien ne peut être fait, "pour dire que nous devons accompagner le Chef de l'Etat, lui qui est l'artisan de la paix, lui qui a commencé l'émergence du développement dans notre pays", tout en signifiant que, également, à la province du Haut Katanga qui, aujourd'hui, est en train d'émerger à cause du Président de la République. "Nous sommes en train de construire des routes, nous sommes en train de réhabiliter de l'eau potable pour la population, c'est grâce à Joseph Kabila Kabange", a-t-il souligné, avant de préciser que " le Président Joseph kabila, c'est un Président unificateur de ce pays et nous disons que nous peuple katangais, que nous seronsderrière Joseph kabila, celui qui nous donne la vision et continue à développer notre province".

Pour André Kimbuta, le Gouverneur de la Ville-province de Kinshasa, la signature de la Charte du FCC "c'est une preuve de loyauté au Chef de l'Etat parce que, c'est lui l'initiateur. C'est lui qui a voulu que nous réfléchissions autrement pour notre pays. Il fallait bien parler du changement des mentalités". Pour André Kimbuta, l'homme congolais doit faire preuve d'amour pour son pays, allusion faite à la bible, à l'en croire. Pour ce dernier, il faudra en tout cas, sortir ; "que nous cessions d'être égoïstes". Et, "Que nous pensions aux autres, surtout à notre pays. C'est cette nouvelle mentalité qui va nous conduire à nous aimer davantage, à aimer notre pays, à gagner les élections afin qu'avec cette majorité, qu'on puisse diriger le pays avec un nouveau projet, en mettant Dieu avant toute chose", a-t-il dit. Pour André Kimbuta, il n'est pas question d'imposer à ceux qui hésitent d'adhérer au FCC. "Que ceux qui ont compris le bienfondé de cette démarche viennent car le pays a besoin de ça", a-t-il conclu.

Abordant les choses dans le même sens, l'Ancien Responsable de l'ECC, le Révérend Marini Bodho qui a également signé ce document, a affirmé que cet acte "représente un engagement pour que nous puissions être unis et aller dans le même sens avec les mêmes idéaux pour sauver notre pays. C'est un engagement sérieux qui peut servir d'une éthique, d'une moralité en vue de réaliser quelque chose pour notre pays. En tant que Responsable, ceci est un droit et aussi un devoir. Un droit, parce que nous avons le droit de défendre notre pays et de garder son unité dans toutes les actions. Et je croix que dans cette action, on peut réussir de manière commune. Ce qui est bien, c'est que ceci va au-delà des partis politiques. Ici, c'est notre pays, notre patrimoine commun, voilà pourquoi, nous sommes engagés à le sauver pendant tout comme après comme on a fait dans le temps", a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, Claude Nyamugabodu, du Sud-Kivu, en tant que personnalité, qui a signé cette Charte, pense que ceci est justement un acte qui visant à "renouveler mon engagement à pérenniser les acquis de ce qu'il a fait (Joseph Kabila) depuis ses deux mandats à la tête de la République". En plus, c'est un engagement pour "pérenniser la paix chèrement acquise, la bonne gouvernance et l'unité nationale. Le FCC, c'est notre rempart contre l'impérialisme. Et donc, pour tous ceux qui aiment la RD. Congo, voici le cadre pour défendre les intérêts de notre pays", a indiqué ce Gouverneur.

Dans ce même chapitre, Lola Kisanga, Gouverneur du Haut-Uélé, a déclaré, nous citons : "Je viens de poser un acte républicain à travers la signature de cette Charte pour affirmer trois choses. Affirmer mon engagement de loyauté et de fidélité à l'initiateur du Front Commun pour le Congo ; affirmer mon engagement républicain qui est un engagement pour une cause juste qui s'appelle le Congo. J'affirme ici mon idéal à pérenniser l'action républicaine du Chef de l'Etat dans l'engagement qu'il a pris pour la nation congolaise afin de conduire ce pays, cette stabilité des institutions et pérenniser l'action novatrice de la révolution de la modernité qu'il conduit depuis une décennie. C'est aussi pour moi une occasion d'affirmer ma détermination en tant que personnalité de joindre mes efforts à l'effort collectif comme l'a dit le Président de la République, pour que nous puissions réunir tous les citoyens de la République pour mutualiser nos efforts afin que nous puissions sauver la nation congolaise. Sauver la nation congolaise, c'est poursuivre l'action de l'émergence que le Chef de l'Etat a initiée depuis quelques années et cette action doit continuer si nous voulons effectivement atteindre l'objectif de l'émergence d'ici 2030", selon Lola Kisanga.

Pour Dénis Kambay, Gouverneur du Kasaï-central, "tout le monde doit comprendre que notre sens du devoir, c'est le combat pour la patrie. Le Congo d'abord et ensemble pour le Front Commun pour le Congo. Nous devons aujourd'hui donner l'image de ce que pense réellement les vrais congolais autour de la démocratie et aussi les futures élections qui pointent à l'horizon pour l'intérêt de la patrie. Personne ne peut hésiter pour le Congo sauf la mauvaise foi ou la méchanceté tout simplement. Que nous soyons de la Majorité Présidentielle, de l'Opposition ou de la Société civile, ensemble, nous devons voir le Congo d'abord et non nos intérêts particuliers. Nous n'avons que le Congo à défendre et nous avons la vision et nous avons compris qu'ensemble, c'est possible que le futur de la RDC soit effectivement conduit par les congolais pour les intérêts des congolais".