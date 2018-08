Sénégal: Diffusion de données de la pêche et des pêcheries - Le pays se dote d'une plateforme opérationnelle

La Direction des pêches maritimes vient de rendre officiel un Système d'informations géographiques (Sig) centralisé pour soutenir la gestion durable des ressources halieutiques. Cette plateforme opérationnelle, mise en place avec l'aide de l'Agence des Etats-Unis pour le développement international (Usaid), a été présentée mardi dernier, à Dakar, par les acteurs.

Un outil de collecte, de partage et de diffusion de données à travers le module cartographie interactif pour l'extraction et l'intégration de données ainsi que la gestion de l'information sur la pêche et les pêcheries a été présenté aux acteurs, mardi dernier, en vue d'une large diffusion.

De l'avis de Khady Sané Diouf, directrice de projet Usaid/Comfish Plus, «durant ces 7 ans de recherche, des données importantes ont été collectées. Et, ce sont ces données qui, grâce à nos partenaires scientifiques à savoir le Centre de suivi-écologique (Cse), constituent notre base de données. Donc, toutes ces données géographiques collectées nous aiderons dans la prise de décision... », a-t-elle légitimé.

«D'un coût global de près de 140 millions de F CFA, sa mise en place a été faite de manière participative et inclusive, avec l'implication de différents acteurs et partenaires notamment le Centre de suivi écologique (Cse), l'administration des pêches, l'équipe du projet Usaid/Comfish Plus, les Conseils locaux de la pêche artisanale (Clpa) et d'autres instituts de recherche ou agences intervenant dans le secteur de la pêche au Sénégal», a dit Dieynaba Seck, chargé du projet au Cse.

Cette plateforme est le fruit de 7 ans (2011-2018) de recherches, de concertations et de synergie entre ces différents acteurs. A présent, avec ce transfert officiel, ledit système sera hébergé par l'Agence de l'informatique de l'Etat (Adie), mais sous la tutelle de la Direction des pêchers maritimes (Dpm).

«Cette plateforme va sans doute nous aider à disposer d'informations fiables et nécessaires à la prise de décision», a dit Sidiya Diouf, adjoint au directeur de la pêche maritime. Mieux, poursuit-il, «avec l'avènement du pétrole et du gaz, cet outil perfectionné au besoin jouera un grand rôle dans les choix stratégique du gouvernement». Et de préciser que «ce ne sont pas toutes les informations disponibles qui seront diffusées. Ceci par mesures stratégiques... ».