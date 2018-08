Sénégal: Pénurie d'eau dans la capitale sénégalaise - Pencum Askan Wi proteste, vendredi

Les raisons de la pénurie d'eau à Dakar, tout comme la mauvaise qualité de l'eau qui coule de certains robinets, préoccupent au plus haut niveau les membres de la plateforme Pencum Askan Wi.

Dans un communiqué parvenu à la rédaction, le mardi 31 juillet, Abdourahmane Sow, président du Cos/M23 et ses collaborateurs informent de leur rassemblement populaire prévu le vendredi 3 août, à Khar Yalla, Grand-Yoff, à partir de 15 heures, pour exiger des réponses de la part des autorités.

Beaucoup de zones d'ombre existent dans la pénurie d'eau qui frappe la capitale sénégalaise, depuis environ 3 mois. C'est le sentiment qui anime les membres de la plateforme Pencum Askan Wi. En effet, dans un communiqué parvenue à Sud Quotidien, le mardi 31 juillet dernier, Abdourahmane Sow, président du Cos/M23 et ses camarades de ladite plateforme comptent organiser un «grand rassemblement populaire contre la pénurie d'eau qui sévit dans Dakar et ses environs».

En effet, «forts d'interrogations légitimes sur les raisons de la rupture de la distribution de l'eau, sa mauvaise qualité, entre autres préjudices énormes subis par les consommateurs», M. Sow et ses collaborateurs de la plateforme «engagent la mobilisation citoyenne avec l'ensemble des couches concernées, pour qu'il soit mis fin à la souffrance des populations affectées et très éprouvées par la précarité de cette situation inacceptable.» La manifestation prévue «ce vendredi 03 août 2018, de quinze (15) heures à dix-neuf (19) heures à Khar Yalla, devant les locaux du groupe Walfadjri».

Ne s'en limitant pas là, Abdourahmane Sow et compagnie s'en sont pris aux autorités étatiques. Dans la note, ils «trouvent légère et irresponsable la sortie du porte-parole du gouvernement, Seydou Gueye, qui avoue un manque de vision et un tâtonnement d'un Etat dépassé par la croissance démographique, selon ses propos, malgré le choix de dépenses onéreuses dans d'autres secteurs ciblés».

Par conséquent, ils «exigent un audit de la Sde et du secteur hydraulique en général sur l'extension du réseau de distribution». Mieux, la plateforme Pencum Askan Wi exige «la lumière sur l'exécution des contrats d'affermage, le niveau de responsabilité de la Sones et de la Sde, les problématiques de santé publique dues à la qualité de l'eau des forages infiltrée par les eaux domestiques usées, évidemment dangereuses et impropres à la consommation».