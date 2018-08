Elles ont dansé et chanté sous la canicule pour implorer Dieu que le ciel ouvre ses vannes. Ces vielles femmes pour la plupart ont quitté leurs différents quartiers ou hameaux pour se rendre aux sites de Comossane et de Ngare Ndiaye, près de la tombe de Dibor Ngom, une «salique» qui avait à l'époque demandé aux populations de se recueillir auprès de sa tombe au cas où il y aurait une pause pluviométrique ou un retard dans l'installation de l'hivernage. Mme Ndébane Seck, la petite fille de Dibor Ngom raconte: «ma grand mère était une salique et elle fut l'épouse de Niakar Seck, fils de Déthié Seck. Elle venait de la localité de Silane.

