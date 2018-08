Sénégal: Championnats d'Afrique d'athlétisme sénior Asaba - Moulaye Sonko et Henry Bandiaky en demies (100 metres)

(ASABA, Nigeria) - Quatre athlètes sénégalais ont ouvert le bal hier, mercredi 1er août, lors de la première journée des championnats d'Afrique d'athlétisme senior au stade Stephen Keshi d'Asaba (Nigeria). Il s'agit de Moulaye Sonko (10 sec 75) et de Henry Bandiaky (10 sec 65) qui ont décroché leur ticket pour les demies de ce matin. Quant à Ndèye Amy Tall et Ndèye Arame Touré, toutes deux, de l'As Douanes, elles ont été éliminées dans leur série des 100 mètres.

Moulaye Sonko (Asfa) et Henry Bandiaky (DUC) ont composté leurs tickets pour les demi-finales des championnats d'Afrique d'athlétisme senior qui ont démarré hier, mercredi 1er août, au stade Stephen Keshi d'Asaba (Etat du Delta) au Nigeria. Ils ont terminé chacun, 3ème de leur série avec un chrono de 10 sec 68 pour le vainqueur des championnats nationaux, Bandiaky et 10 sec 75 pour Moulaye Sonko. Ce qui leur permet de s'aligner ce matin (8h 30, GMT) pour chercher un ticket en finale.

Ce qui serait une grosse performance surtout pour le jeune Bandiaky qui prend part à ses premiers championnats d'Afrique d'athlétisme. «Il a accompli sa mission. Et d'une manière générale, nous avons déplacé des jeunes qui prennent part à leurs premiers championnats d'Afrique. Nous avons voulu qu'ils acquièrent un peu d'expérience et nous nous projetons sur quatre ans pour obtenir une médaille», a d'ailleurs confié Bara Thiam, trésorier général de la Fédération sénégalaise d'athlétisme, en compagnie du président de l'instance fédérale, Sara Oualy. Quant à Ndèye Amy Tall et Ndèye Arame Touré, toutes deux de l'As Douane, elles ont été éliminées dès les séries des 100 mètres.

GNIMA FAYE, ARRETE NDIAYE, NAFI MANE, FATOU GAYE EN LICE, CE JEUDI

Deux chances de médailles (?) du Sénégal vont entrer en lice ce jeudi 2 août à partir de 11 h (10 h GMT). Il s'agit des expatriées Gnima Faye et de Adja Arrete Ndiaye, toutes deux sur 100 mètres haies. Détentrice du record des championnats d'Afrique avec 13"14 -et médaille d'Or au 100 m haies dames avec un temps de 13"36, à Porto Novo, Gnima Faye va essayer de démontrer à la nouvelle génération, qu'elle a de beaux restes avant de passer le témoin. Idem pour Arrete Ndiaye qui, comme Gnima Faye, s'est aussi inscrite dans l'équipe du 4X100 mètres du Sénégal.

Auparavant, on va assister à l'entrée en lice de Fatou Gaye (As Douane) et de Nafi Mané (ind.) sur 400 mètres. Enfin, dans l'après-midi, Fatou Diocou va tenter le coup d'Amy Sène qui avait réussi à décrocher la médaille d'or dès ses premiers championnats d'Afrique. C'était en 2010. Elle a pris sa retraite en remportant une médaille d'or pour le Sénégal.

Sa dernière médaille dans des championnats d'Afrique. C'était à Durban en 2016. Le Sénégal avait terminé à la 11ème place avec deux médailles, lors de ces joutes, derrière l'Afrique du Sud première nation africaine (33 médailles, dont 16 or, 9 en argent et 8 en bronze), le Kenya (24 médailles), le Nigéria (16 médailles), la Côte d'Ivoire(6 médailles, dont 3 en or, 1 en argent et deux en bronze), le Botswana (5), le Ghana (6), la Tunisie (6), l'Ethiopie (6), le Maroc (5) et le Cameroun (5). Ce qui est très loin de la performance de Porto Novo où notre pays s'était classé 4ème.