Burkina Faso: Le karité - Les vertus d'une plante

Bonjour chers lecteurs et lectrices. Aujourd'hui nous allons vous parler du fruit de karité qui est disponible dans cette saison. Nous nous intéressons à la pulpe et non à l'amande parce que cette partie du fruit est très nutritive. L'amande est la partie la plus valorisée parce qu'elle constitue une importante source de revenus aussi bien au niveau individuel que national.

En effet, l'amande de karité est utilisée pour produire du beurre de karité qui est utilisé dans la consommation alimentaire (constitue la principale source de matière grasse pour les populations rurales, surtout féminines), la pharmacie et le cosmétique.

Le karité pousse dans les savanes arborées de l'Afrique de l'Ouest, principalement mais aussi dans certains pays de l'Afrique centrale (Cameroun, République du Congo) et de l'Est (Ouganda). Le karité peut atteindre une quinzaine de mètres de haut et le diamètre de son tronc peut faire plus d'un mètre.

Les premiers fruits apparaissent au bout de 10-15 ans environ mais de nos jours les progrès de la recherche ont permis de réduire ce délai à 5 ans. Sa durée de vie peut dépasser 3 siècles. Le karité est considéré comme sacré dans de nombreuses cultures et personne ne doit le couper ni le détruire sous peine de représailles.

Malgré cette culture, en raison des feux de brousse d'origine humaine le karité est sur la liste des espèces menacées de l'IUCN. Le karité produit entre le début de la saison des pluies jusqu'à la fin (au Burkina Faso entre Avril-Mai et Octobre-Novembre). Le fruit, appelé karité, se présente sous la forme de grappes de fruits ovoïdes de couleur vert sombre mesurant entre quatre et huit centimètres de long.

Cette baie renferme une ou deux amandes dures qui produiront le beurre de karité. La pulpe du fruit, sucrée est comestible. La pulpe du karité est sujette à une importante perte post-récolte due à la faible valorisation de cette partie du fruit. Une meilleure valorisation requiert la connaissance des caractéristiques physiques du fruit et des valeurs nutritionnelles de la pulpe.

Aussi des efforts sont faits dans ce sens. Ainsi, la valeur nutritionnelle de la pulpe est la suivante: 5,23% de protéines, 6,32% de fibres, 3,59% de cendres, 14,08% de sucres totaux, 79,48% en eau et contient des minéraux (Ca, K, Mg, P). La pulpe de karité est donc très nutritive. A l'âge adulte (30 ans), le karité produit environ 20 kg de fruits par saison.

Avec une proportion de pulpe supérieure à 55%, il peut donc contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle et améliorer les revenus des populations rurales.

Si l'on tient compte du beurre de karité, nous devons préserver le karité à tous les niveaux: au niveau individuel, nous devons consommer la pulpe de karité pour encourager les acteurs de la filière. Les acteurs de la filières aussi doivent renforcer les capacités des cueilleurs afin qu'ils ne fassent que la cueillette des fruits mûrs.

En effet, le karité a une vie longue mais aussi longue soit-elle, si les fruits n'arrivent pas à maturité, le noyau (l'amande) ne pourra pas se reproduire surtout qu'une bonne partie est utilisée pour produire du beurre. En outre comme nous l'avons vu plus haut, le karité est une espèce protégée à cause de la prédation humaine en particulier (abattage pour le bois de chauffe, pollution, sécheresse, feu de brousse, etc.).

La pulpe de karité est utilisée pour faire du jus, de la confiture, de la crème glacée et pour sucrer des mets comme la bouillie ou la purée ou la crème de céréales ou de tubercule.