Sénégal: Cérémonie officielle du concours général 2018 - 101 lauréats primés, aujourd'hui

Aujourd'hui, jeudi 2 août, au Grand théâtre, aura lieu la cérémonie officielle de remise de 114 distinctions à 101 lauréats du Concours général, sous la présidence du chef de l'Etat Macky Sall. Le parrain de l'édition 2018 de cette compétition prestigieuse est le professeur Iba Der Thiam.

101 lauréats, dont 55 filles et 46 garçons pour 114 distinctions décernées, seront récompensés aujourd'hui, jeudi 2 août, à l'occasion de la cérémonie officielle de remise des prix et accessits pour le Concours général 2018, au Grand théâtre. Sous le parrainage du professeur Iba Der Thiam cette année, cette compétition prestigieuse est destinée à récompenser les meilleurs lycéens du Sénégal. Les élèves du lycée Seydina Limamou Laye, du lycée scientifique d'excellence de Diourbel, du Prytanée militaire de Saint-Louis et de Mariama Bâ de Gorée se sont distingués grâce à des performances salutaires.

Sur 114 distinctions, dont 63 prix et 51 accessits, le lycée de Guédiawaye et celui de Diourbel enregistrent respectivement 20 et 16 prix. Parmi tous les lauréats, c'est Diary Sow, élève en classe de Première S1 au lycée scientifique de Diourbel, qui s'est le plus distinguée, raflant le 1er Prix Citoyenneté et Droits de l'Homme (16 sur 20), le 2ème Prix en Sciences de la Vie et de la Terre (15 sur 20), le 2ème Accessit de Sciences physiques (16 sur 20) et enfin le 2ème Accessit de Mathématiques (12,75 sur 20). Elle a obtenu au total 59,75 points, devant El Hadji Abdoul Aziz Dabakh Kane qui a obtenu 46 points. Cet élève en classe de Terminale S1 au Lycée technique privé Amadou Sow Ndiaye de Saint-Louis a remporté le 1er Prix de Philosophie (16 sur 20), le 1er Prix d'Histoire (16 sur 20) et le 3ème Prix de Français (14 sur 20).

Dans le cadre des nouveautés apportées par le ministère de l'Education, il faut noter que seuls les bénéficiaires de distinctions (1er, 2ème ou 3ème prix) vont monter sur le podium pour recevoir leurs récompenses. Les attributaires d'accessits vont aussi être récompensés, mais après la cérémonie officielle.

Pour l'édition 2018, le discours d'usage sera prononcé par Ndèye Astou Béne Sylla Barr du Lycée de Bandafassi, Inspection d'Académie de Kédougou, sous le thème : «Ressources numériques éducatives : opportunités et perspectives». Les meilleurs élèves du Lycée sénégalais de Gambie sont invités à la cérémonie.