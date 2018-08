Tunisie: Les drones pour optimiser le rendement du secteur agricole

En Tunisie, l'agriculture fait face aujourd'hui à plusieurs défis, dont principalement l'augmentation de la productivité sur fond de la menace grandissante du stress hydrique.

Notre pays est entré dans une troisième année consécutive de sécheresse et ses incidences sur le secteur agricole ne sont plus à démontrer. Le secteur agricole consomme 80% de nos ressources hydriques qui sont utilisées dans l'irrigation, les périmètres irrigués s'étendant sur 435.9 millions ha, selon les statistiques publiées par le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche. Face à ce défi, seule la technologie pourrait optimiser les rendements et augmenter la productivité.

C'est dans ce contexte que le ministère du Développement, de l'Investissement et de la Coopération internationale (Mdici), la ville sud-coréenne de Busan et la Banque africaine de développement (BAD) ont procédé à la signature d'un accord portant le lancement du projet pilote d'utilisation de drones pour une meilleure gestion des projets de développement dans le secteur agricole. La réalisation de ce projet pilote s'étalera sur une période de 10 mois et se focalisera sur les opérations agricoles de la zone de Sidi Bouzid. Il comprend trois composantes : équipements (drones et systèmes informatiques), services (développement et déploiement de la solution) et formation (notamment pilotage et maintenance de drones).

Ce projet pilote vise la collecte des données relatives au secteur agricole, notamment le pilotage et le suivi des périmètres irrigués, le développement agricole et rural intégré, la gestion rationnelle des ressources en eau et le suivi des nappes et des ressources naturelles (foncier, couvert végétal, exploitation des terrains agricoles, etc.) .En outre, il permettra le suivi des effets des changements climatiques, de la dégradation des terres, de la biodiversité, du taux de remplissage et des saisons agricoles et de la production agricole.

La Corée du Sud étant l'un des leaders en matière de développement et d'utilisation des drones pour la collecte et le traitement des données en temps réel, l'implémentation dudit projet sera confiée à Busan Technopark, une agence gouvernementale coréenne .