Tunisie: La capacité de production annuelle estimée à 3.500 voitures

Des exportations en vue

Ce projet, dont le capital investi est de plus de 30 MD, générerait près de 400 emplois directs et indirects. Cela permettrait aussi de dynamiser le marché de l'emploi grâce aux recrutements des compétences qui seront chargées d'effectuer les différentes tâches. A noter que la Tunisie dispose de ressources humaines bien formées qui sont capables de s'intégrer dans cette usine et de travailler dans un environnement stimulant.

La capacité de production annuelle de cette unité industrielle est estimée à 3.500 voitures, destinées au marché local, maghrébin et africain. Les opportunités de commercialisation des voitures doivent être bien exploitées, et ce, pour améliorer le chiffre d'affaires de l'entreprise à l'exportation. En effet, les responsables de cette unité comptent beaucoup sur les exportations d'autant plus que le besoin existe et les demandes peuvent augmenter au cours des mois à venir. Les études montrent que le marché maghrébin et africain se caractérise par des demandes importantes provenant des particuliers et des hommes d'affaires prêts à dépenser le prix fort pour acquérir une voiture solide et performante, capable de rouler en offrant au conducteur un siège confortable.

Cette unité vient couronner deux ans de préparation depuis la signature de la lettre d'intention entre Peugeot PSA et Stafim Peugeot Tunisie lors de la conférence internationale de l'investissement Tunisia 2020. C'est un investissement qui vient donc de se concrétiser après tant d'efforts déployés par les responsables des deux groupes. L'objectif est de réaliser un chiffre d'affaires conséquent et de préserver les performances de l'entreprise sur le moyen et long terme. Tout l'effectif qui travaille en symbiose se dit prêt à travailler avec le dévouement requis pour s'imposer dans un marché concurrentiel où seules la qualité et la conformité aux normes internationales sont payantes.

Cet événement constitue une première dans le monde dans la mesure où PSA revient sur ce segment du pick-up après une longue absence. Ce véhicule est exclusivement monté en Tunisie avec un fort taux d'intégration de 43% pour commencer avant d'augmenter ce taux à l'avenir. Certains composants qui entrent dans le cadre de la fabrication sont, en effet, disponibles dans notre pays et fabriqués par des unités locales. Il s'agit, donc d'un produit tunisien exportable au monde entier. L'exploration des marchés peut aboutir à de nouvelles ventes d'autant que le véhicule répond aux exigences des particuliers et des entreprises.