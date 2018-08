Tunisie: Un centre 4C de carrière et de certification des compétences

Le centre 4C participe aussi à des projets PAQ (Programme d'appui à la qualité) lancés par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et ce, en organisant des sessions de formation pour les enseignants, les étudiants et le personnel administratif afin de renforcer l'employabilité des étudiants, ainsi que la qualité des services offerts aux étudiants au niveau de l'enseignement et des services administratifs.

L'informatique et la télécommunication en vogue

L'Institut supérieur d'informatique et des techniques de communications (Isitcom) de Hammam-Sousse, créé le 14 août 2001, comporte actuellement deux départements, à savoir ceux de la «télécommunication» et de «l'informatique et des multimédias», une bibliothèque dotée de 2.000 titres, deux laboratoires de recherche en informatique, le premier baptisé «Modeling automatid reasoning systems (Mars)» et le second «Pôle de recherche en informatique du centre». Cet institut compte 80 enseignants permanents entre professeurs, maîtres-assistants, assistants et technologues, 20 vacataires et 25 contractuels. Il compte 1.100 étudiants inscrits au cours de cette année universitaire.

Contacté, le Pr Lotfi Ben Romdhane, directeur de l'Isitcom, nous a indiqué que cet institut délivre 3 licences pour une durée de formation de 3 ans, à savoir en «télécommunications», «réseaux informatiques» et «services web et multimédias». Il délivre aussi 4 masters pour une durée de formation de 2 ans pour l'étudiant qui a décroché la licence, dont 3 masters professionnels en «services web et multimédias», «sécurité des systèmes et des réseaux» et en «internet des objets», ainsi qu'un master de recherche en «informatique distribuée».

Programme d'appui à la qualité

L'Isitcom délivre aussi un diplôme d'ingénieur en télé-informatique (télécommunications et informatique) pour une durée de formation de 3 ans pour l'étudiant qui a obtenu le diplôme de licence et suite à un concours spécifique national. Par ailleurs, l'Isitcom est la seule institution supérieure dans le centre qui délivre un doctorat en «sciences informatiques» pour une durée de formation de 3 ans après l'obtention du diplôme d'ingénieur en informatique ou le diplôme de master de recherche en informatique et suite à un concours sur dossier.

L'Isitcom a enregistré, cette année, une forte demande, en vue de recruter des ingénieurs en télécommunication auprès des entreprises d'informatique et de télécommunication du pays et même à l'étranger. En outre, cet institut a signé cette année des conventions de partenariat avec des grandes sociétés spécialisées en informatique, telles que l'IBM Tunisie, «Proxym-IT», «CRED-Tunisie», «Intercom»,» Sofrecom», «Léoni», «Mobelite labs Tunisie»...

Ces conventions stipulent le recrutement des meilleurs stagiaires dans ces sociétés qui participent activement à la mise en œuvre du contenu pédagogique des cours enseignés et, notamment, le choix des dernières technologies qui devraient être intégrées dans les cours.

Les laboratoires de recherche de l'institut ont signé des conventions de partenariat avec nombre d'universités étrangères, notamment l'université Pierre-Marie Curie sise à Paris, l'université du Québec, l'Ecole supérieure de technologie à Montréal, l'université de Lyon I.

Ces conventions ont permis la facilitation de la mobilité des étudiants, et ce, dans le cadre de l'élaboration d'une thèse de doctorat en sciences informatiques. En outre, l'institut compte lancer en 2019 des formations co-diplômantes en informatique et télécommunications en partenariat avec des universités européennes. Ces formations permettent l'octroi aux étudiants d'un double diplôme reconnu à l'étranger.