Tunisie: Prévenir les risques de contamination

Au retour de son séjour, sa sensibilité dermique lui a occasionné un désagrément sur tout le dos avec l'apparition de champignons. Un traitement fait de crèmes curatives et apaisantes prescrit par le dermatologue avec interdiction de se baigner jusqu'à nouvel ordre rappelle certains dangers liés à l'exposition combinée à l'eau mal traitée et au soleil.

Parmi les premières recommandations, il y a celles relatives aux règles d'hygiène de base. Elles vont du respect des zones pour se dévêtir et se déchausser, passage obligé au pédiluve doté d'eau désinfectante, port du bonnet de bain à l'absence de maquillage et autre produit cosmétique. Mais encore passer sous la douche en se savonnant si possible. Des mesures assez simples à mettre en place et qui permettraient de réduire la contamination de la peau par des champignons présents dans l'eau de piscine.

Gare aux microbes !

Les nombreuses piscines (municipales, d'hôtels, de camping, de résidence de vacances, etc.), alimentées par l'eau du réseau de distribution publique Sonede sont sujettes aux risques de contamination.. L'eau, les surfaces, le sol et l'air ambiant des piscines peuvent être des lieux de contamination microbiologique (bactéries, virus, champignons). Le principal risque provient des baigneurs eux-mêmes qui libèrent naturellement dans l'eau de nombreux germes. Principales cibles: le personnel des piscines, en contact permanent avec ces substances. Mais aussi les nageurs assidus, sportifs de haut niveau notamment, et les enfants en bas âge. Un homme du quatrième âge, qui a accompagné son proche pour une baignade dans une piscine municipale, a eu une otite à cause de la projection intense de l'eau de piscine dans les oreilles. Les jeunes baigneurs qui plongent directement en faisant des longueurs à un rythme effréné font des otites fréquentes car leurs oreilles ne sont pas protégées pendant les baignades en piscine.

Les oreilles, la peau ou les cheveux sont couramment exposés aux aléas de l'eau de piscine lorsqu'elle n'est pas naturellement traitée, contrairement à l'eau iodée qui assure une protection naturelle contre plusieurs maladies. Pour éviter une réaction allergique, des démangeaisons au corps, optez plutôt pour les joies de la mer !