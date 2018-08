Tunisie: Les décrets complétant le Code bientôt publiés

Le ministre a invité, d'autre part, les maires et leurs premiers adjoints à maîtriser la gestion des municipalités, à définir les priorités et à établir un plan d'action global de manière à leur permettre de réussir leur mandat et promouvoir l'action municipale notamment dans les 86 nouvelles municipalités.

Sur un autre plan, le ministre a évoqué un programme de coopération avec la Banque mondiale qui sera soumis au Parlement et qui vise à doter les municipalités de personnel qualifié dont 80% sont pris en charge par l'Etat et 20% par les municipalités.

Parmi les décrets urgents, Mouakher cite ceux relatifs à la rémunération des maires exerçant leur mandat à temps plein et d'autres portant sur la publication des décisions municipales et de coordination.

Riadh Mouakher a ajouté que l'élaboration des décrets urgents a d'ores et déjà démarré. Il s'agit notamment du règlement intérieur des municipalités, adressé par le ministère à la présidence du gouvernement, au Tribunal administratif et au reste des départements ministériels concernés tel que le ministère des Finances.

