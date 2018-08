Tunisie: Avancement du projet «Sharekna»

Des projets sociétaux d'un coût de 300 mille dinars seront réalisés pour aménager les maisons des jeunes à Souk Jedid et à Sidi Bouzid, ainsi que le parc urbain à Ouled Chelbi et pour créer des bibliothèques dans 5 écoles rurales.

Le projet a démarré, en novembre 2017, à Sidi Bouzid-ville et à Souk Jedid, dans le cadre d'un partenariat entre FHI 360 et Arnd.

Ahmed Abidi, président de l'Association des ressources naturelles et de développement (Arnd), a indiqué que l'objectif est d'améliorer le leadership local des communautés tunisiennes afin de faire face aux contraintes économiques, sociales et politiques, y compris le risque de radicalisation.

Il s'agit d'un projet pilote financé par l'Usaid et réalisé par Family health international (FHI) 360, à Tunis, à Sidi Bouzid et au Kef.

