Tunisie: L'indépendance de la justice en question ?

La bataille historique autour de l'impératif d'indépendance de la justice, qui était timide et par allusion sous Bourguiba, s'est transformée sous l'ancien régime en un combat féroce qui a conduit, trois ans avant la chute du régime, à une sévère répression ayant frappé le bureau légitime de l'AMT, qui sera rétabli par la révolution. Et le mouvement annuel d'affectation des magistrats, de même que les promotions en grade et en fonction, ont constitué la pomme de discorde la plus fréquente au côté des affaires de corruption ou d'immixtion du pouvoir politique. Sachant que la mutation permettait d'éloigner un juge peu obéissant, tout comme le maintien d'un magistrat à son poste permettait de garder un contrôle sur la chambre ou le tribunal en question.

