Afrique: Ghanéennes et Nigérianes, porte-drapeaux du football féminin africain en France

Dimanche 5 août en Bretagne, dans l'Ouest de la France, sera donné le coup d'envoi de la 9e Coupe du Monde féminine U-20. Sur la ligne de départ figurent seize équipes dont deux africaines, le Nigeria et le Ghana. Ces deux équipes sont des familières de la compétition; le Nigeria a participé à toutes les éditions antérieures depuis la création de l'épreuve en 2002 et le Ghana était présent au cours des quatre dernières.

Le tirage au sort a affecté le Ghana au groupe A, celui du pays organisateur, contre lequel les Black Princesses ouvriront le bal le 5 août à Vannes. Elles poursuivront avec les Pays-Bas et termineront face à la Nouvelle-Zélande. La tâche s'annonce délicate lors de ses deux premières sorties, plus à leur portée face aux Néo-Zélandaises. Encore que les repères soient extrêmement flous. Et ce ne sont pas les éliminatoires africaines qui puissent apporter ne serait-ce qu'une faible lumière, double succès contre l'Algérie avec 10 buts à la clé, victoire un peu plus difficile contre le Cameroun.

Peut-être faut-il voir dans la dernière participation des Ghanéennes à la Coupe du Monde 2016 en Papouasie-Nouvelle Guinée un signe très encourageant. Les Princesses avaient commencé malheureusement par une défaite face à la Nouvelle-Zélande (0-1), poursuivi par un nul (2-2) avec... la France, puis un second avec les Etats-Unis (1-1), ces deux derniers pays appartenant au Gotha du football féminin.

Le Nigeria, lui, est placé dans le groupe D avec Haïti mais surtout la Chine et l'Allemagne. Les Falconets et les Allemandes, décidément ne se quittent pas. En 2010 ce fut la première des deux finales entre les deux équipes. Les Allemandes l'avaient emporté par 2 buts à zéro. Quatre années plus tard, même scénario, première marche du podium pour les Germaniques, deuxième pour les Africaines mais cette fois par le plus petit des scores, un but marqué pendant les prolongations. Jamais deux sans trois ? A voir. Les Nigérianes finiront bien un jour par gravir la dernière marche.

Lors de leurs huit participations précédentes, les Falconets ont disputé 35 rencontres, remportant 15 victoires pour 9 nuls et 11 défaites. Elles ont inscrit 61 buts et en ont encaissé 48. Le talent et l'expérience sont deux atouts des Nigérianes. L'Afrique compte naturellement sur ces championnes pour aller très loin.