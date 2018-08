Afrique: Faouzi Benzarti, un vieux renard à la tête de l'équipe de Tunisie

Samedi 29 juillet, le WAC a battu à domicile les Guinéens du Horoya AC de Conakry (2-0) dans un match comptant pour la 4e journée de la phase des poules de la Ligue des Champions, et occupe la tête du groupe C.

En effet, Benzarti, 68 ans avait coaché les Aigles de Carthage en 1994, en pleine Coupe d'Afrique des Nations organisée justement par la Tunisie pour un seul match contre l'ex-Zaïre (1-1) synonyme d'élimination, et ce à la suite au limogeage de Youssef Zouaoui, et en 2010 à l'occasion de la phase finale de la CAN en Angola avec un bilan de trois matches nuls.

Il s'agit du vieux routier Faouzi Benzarti, doyen des entraîneurs du pays, et assurément celui qui possède le palmarès le plus éloquent, aussi bien en Tunisie qu'à l'étranger (finaliste de la Coupe du Monde des clubs 2013 à la tête du Raja de Casablanca).

