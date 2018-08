Nigeria: Semenya, Okagbare au « Temple de la Renommée »de la Confédération Africaine d'Athlétisme

Le Temple de la Renommée de la Confédération Africaine d'Athlétisme est une tribune pour rendre hommage au talent et à l'intégrité des athlètes africains.

En marge de la cérémonie d'ouverture des Championnats d'Afrique d'Athlétisme, 15 athlètes ont été intronisées au Temple de la Renommée de la Confédération Africaine d'Athlétisme (CAA).

« Blessing Okagbare-Ighoteguonor du Nigeria et Caster Semenya d'Afrique du Sud, aux côtés de 13 autres légendes, ont été intronisées au Temple de la Renommée de la Confédération Africaine d'Athlétisme (CAA). Olusoji Fasuba (Nigeria), l'homme le plus rapide d'Afrique avec 9"85 qui est l'actuel record du monde junior en salle et son compatriote Tosin Oke (Triple saut) ont également été honorés lors de la cérémonie d'intronisation à Asaba. L'Ethiopie avec ses vedettes féminines Tirunesh Dibaba, Meserat Defar, Genzebe Dibaba, Almaz Ayana et son champion Kenenisa Bekele a été bien représentée parmi les lauréats. Le Kenya a été présent dans cette « foire aux cracks » avec le recordman du monde du 800m David Rudisha, le champion olympique du 3000m Ezekiel Kemboi et la championne olympique du 5000m des JO de Rio Vivan Cheruyoit. Le Sud-Africain Wayde Van Niekerk, actuel détenteur du record du monde et olympique sur 400m, a également fait son entrée dans le Panthéon de la CAA », peut-on lire sur le site officiel de la Confédération Africaine d'Athlétisme.

Pour être acceptés dans ce Temple de la Renommée, les athlètes devaient remplir une ou plusieurs des conditions suivantes : avoir remporté une médaille d'or olympique, un titre de champion du monde ou avoir battu un record du monde. Mais ainsi que l'a souligné Hamad Kalkaba Malboum, président de la Confédération africaine d'athlétisme (CAA) : « Pour certains d'entre vous, c'est peut-être tout à la fois ».

«Obtenir cette reconnaissance est une grande réussite pour nous qui avons servi le continent. Il ne s'agit pas seulement de gagner des médailles, mais un tel accomplissement peut renforcer la confiance des athlètes», a déclaré Okagabare-Ighoteguonor.