Algérie: Festival national du Rai - Une manifestation qui préserve le patrimoine culturel authentique

Une exposition nationale d'arts plastiques est organisée en marge de ce festival à la galerie des arts "Nouara Tayeb" et à la maison de la culture avec la participation de 17 artistes plasticiens sous le slogan "Arts plastiques, outil de lancement et de communication". Une trentaine d'oeuvres picturales sont exposées.

La troisième soirée de ce festival national de la chanson Rai, organisé par le ministère de la Culture en collaboration avec l'Office national des droits d'auteur et des droits voisins (ONDA) sera consacrée à des tables rondes et des conférences débats, animés par des artistes, des académiciens, des hommes de culture et des journalistes, en vue de faire la lumière sur ce genre artistique depuis sa création et les étapes de son évolution, a encore indiqué le commissaire du festival.

Le commissariat du festival n'a encore reçu aucune subvention de la wilaya ou de la commune et est en contact avec des parraineurs et des sponsors pour la réussite de cet événement culturel organisé par la wilaya de Sidi Bel-Abbès pour la dixième fois consécutive, a-t-il ajouté.

