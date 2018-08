Mali: Elections présidentielles au Mali - Les résultats devraient être annoncés vendredi

Sur le déroulement du processus électoral, le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est réjoui du calme qui a prévalu au cours de la campagne et le jour du vote appelant les Maliens à "maintenir ce cap" de manière à ce que l'élection "importante pour la paix et la réconciliation au Mali" soit "célébration de la démocratie".

Cette procédure devra prendre du temps en raison l'étendue du pays, ayant une superficie de plus d'un million de km², et de la faiblesse des moyens de communication, ont ajouté les mêmes sources.

D'un point de vue légal, les autorités maliennes ont indiqué que le recours est possible et devra se faire auprès de la Cour constitutionnelle, l'institution habilitée à statuer sur ce type de requête.

Dans ce sillage, les candidats Soumaïla Cissé et Aliou Diallo se disent "certains" de figurer au second tour, prévu le 12 août, contre le président sortant, Boubacar Keïta.

