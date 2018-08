Tunisie: Quinze ans après !

Puis, plus tard, Othman Jenayah, président de l'Etoile, les accueillit à bras ouverts, régularisa la situation des deux « gamins et c'est ainsi que le destin et ... le geste inexcusable d'un « entraîneur » en déficit de moyens psychopédagogiques avaient changé le cours de l'Histoire d'un des meilleurs gardiens de but de tous les temps en Tunisie. Encore une gifle qui change le cours de l'Histoire!

Le père de Mathlouthi fit un signe à ses deux enfants et se dirigea vers la sortie. Ils le suivirent en jetant un dernier regard éploré vers le secrétaire général, attendant sans doute une dernière intervention pour faire plier leur père. Il ne remit plus les pieds au Parc Mounir-Kebaïli, en dépit de tous les efforts entrepris pour le faire revenir sur sa décision.

