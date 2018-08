Tunisie: «Futurallia», une opportunité pour impulser l'investissement

Chérif a aussi indiqué que l'entretien a permis d'évoquer la situation économique et financière actuelle de la Tunisie ainsi que les perspectives et les moyens susceptibles de promouvoir l'exportation des produits tunisiens.

Il a souligné que ce forum, qui connaîtra la participation de responsables économiques et de représentants de plusieurs organisations patronales dans le monde, sera un rendez vous important pour la Tunisie et une opportunité pour impulser l'investissement.

Chérif a indiqué que la rencontre a été une occasion pour discuter des projets futurs de la Conect dont en particulier le deuxième congrès de l'organisation qui aura lieu en novembre prochain et l'organisation du forum d'affaires «Futurallia» les 15 et 16 novembre 2018 à Tunis et auquel participeront 600 acteurs économiques de 30 pays.

