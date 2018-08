Tunisie: Session de formation au profit de 7 mille conseillers et 30 mille agents municipaux

Ces sessions sont programmées par le Centre de formation et d'appui à la décentralisation (Cfad) relevant du ministère des Affaires locales et de l'Environnement, a indiqué, lundi, à Monastir le directeur général du centre, Adel Ben Yakhlef.

Intervenant lors de la conférence régionale des maires et premiers vice-présidents de municipalités dans les gouvernorats du Centre, tenue à Monastir, il a précisé que cette formation sera axée principalement sur les thèmes liés au budget, et aux structures municipaux , ainsi qu'au financement des projets municipaux.

D'autres formations sont prévues également durant les prochains mois et porteront sur divers chapitres contenus dans le code des collectivités locales, dont la consécration de la décentralisation, le règlement financier des collectivités locales, les ressources humaines des municipalités, les actions municipales et les nouveaux mécanismes de gestion et de leadership, a-t-il ajouté.

Pour ce qui est des travaux de la conférence de Monastir, plus de 260 maires et premiers vice-présidents y ont pris part. Les participants représentaient 130 municipalités dans sept gouvernorats : Monastir, Sousse, Zaghouan, Mahdia, Sidi Bouzid, Kairouan et Kasserine.