Tunisie: Unanimité à mériter

Connu pour son caractère bien trempé, Faouzi Benzarti a réussi à se faire adopter par les supporters des grosses cylindrées du football tunisien, réussissant sans embûches le passage d'un club à l'autre. C'est qu'il ne s'est pas fait coller l'étiquette d'un club bien particulier.

Quand il prend en main une équipe, c'est toujours le même tempérament fougueux qui en ressort. Et cela plaît aux supporters, cette personnalité forte et imposante.

L'homme de tous les challenges

Faouzi Benzarti est un compétiteur-né. Si les dirigeants des clubs le recrutent, c'est parce qu'il est un gagneur. Et ce n'est pas un hasard si Benzarti est l'entraîneur tunisien le plus titré. Sa réputation a même dépassé les frontières et il s'est même fait une jolie réputation au Maroc grâce à son premier passage à la tête du Raja Casablanca avec lequel il a disputé la finale de la Coupe du monde des clubs en 2013 face au Bayern Munich. Et si Benzarti s'est fait une si jolie réputation au Maroc, c'est parcequ'il a réussi à emmener loin le Raja de Casablanca en un court laps de temps.

C'est cela la force de Faouzi Benzarti : réussir une transformation radicale d'une équipe vers le mieux en peu de temps.

Et quand on sait que la Fédération tunisienne de football n'avait pas beaucoup de temps, puisque les éliminatoires de la CAN 2019 pointent à l'horizon, on comprend le choix porté si vite sur Benzarti, un technicien chevronné qui connaît bien le football tunisien. Il n'a donc pas besoin de temps d'adaptation.

Le couronnement d'une longue carrière

Faouzi Benzarti s'est toujours plaint de n'avoir jamais eu sa chance à la tête de la sélection nationale et s'il a été sollicité par le passé, c'est pour pallier une situation urgente.

En le nommant à la tête de l'Equipe nationale avec un contrat de deux ans et la liberté de choisir ses collaborateurs, Wadii El Jerry offre à Faouzi Benzarti la chance qu'il a toujours réclamée.

Pour lui et pour bon nombre d'observateurs, sa nomination à la tête de la sélection nationale doit être le couronnement d'une longue carrière. Aux yeux de Benzarti et de ses fans, cela s'inscrit dans la logique des choses, étant donné qu'il est l'entraîneur tunisien le plus titré.

Sauf que les détracteurs de Benzarti, et ils sont nombreux, lui reprochent d'user physiquement les joueurs. A Faouzi Benzarti de faire l'unanimité autour de lui et de prouver sur le terrain qu'il mérite bien ce couronnement qu'il a toujours revendiqué.

Rendez-vous donné pour le 7 septembre prochain à l'occasion du match Tunisie-Swaziland comptant pour les éliminatoires de la CAN 2019. Ce sera la première sortie officielle de Faouzi Benzarti à la tête de l'Equipe de Tunisie. Nous serons curieux dans un premier temps de découvrir la liste des joueurs qui seront convoqués pour cette rencontre et, dans un deuxième temps, le visage que présentera la sélection nationale version Faouzi Benzarti.