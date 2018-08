Tunisie: Vingt accidents quotidiens en 2017

Pour le directeur général de la Sûreté nationale, Rached Bettaieb, malgré une tendance à la baisse enregistrée, les accidents de la route restent un réel défi pour le département de l'intérieur. Il a insisté sur le partenariat entre les secteurs public et privé en matière de prévention et d'optimisation des interventions.

Le Grand Tunis constitue la région qui enregistre le plus grand nombre d'accidents (38%) ainsi que le nombre le plus élevé de morts (25%), en particulier pendant les heures de pointe.

Le rapport pointe l'excès de vitesse, responsable de 29% des cas de décès et 20% des blessés. L'inattention des piétons traversant la chaussée en ville et la distraction des conducteurs sont les autres principaux facteurs des accidents de la route.

En moyenne, 20 accidents par jour ont été enregistrés en 2017, faisant une moyenne de 4 morts et 30 blessés, selon le rapport qui fait pourtant état d'une baisse annuelle de 6% des accidents de la voie publique entre 2013 et 2017.

