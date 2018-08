Tunisie: Karim Laribi à Hellas Vérone

Le Tunisien Seifeddine Chebbi, fils de Lassaad Jarda Chebbi (ex-Club Africain ), a réussi son premier but pour son nouveau club, Gaziantep Spor de Turquie. Il a inscrit à la 26e minute le premier but des siens contre Omraniaspor, dans un match amical.

«C'est nous qui avions la main parce que je peux vous assurer que Wahbi voulait vraiment rester. Ça a été une rencontre humaine fantastique parce que c'est quelqu'un de vraiment très, très bien. Après il a fait un autre choix, qui était plus économique, avec son départ à Saint-Etienne. Je parle souvent de respecter l'institution et c'était important de respecter ce cadre.»

