Tunisie: Concert réussi de Yosra Mahnouch

L'artiste a débuté son concert par l'interprétation de la chanson patriotique «Béni watani», de feu Oulaya, avec grande passion et une voix forte et pleine d'ardeur, suivie des chansons orientales de Abdelhalim Hafedh, Oum Kalthoum et un cocktail de chansons tunisiennes tirées du patrimoine musical.

Au cours de la soirée, elle a interprété aussi d'autres chansons rythmiques, fort appréciées par l'auditoire, exalté, exprimant sa totale satisfaction par des applaudissements nourris qui fusaient des gradins et par des danses et des déhanchements de défoulement. Parmi ces chansons, on cite surtout «Chouftouch khédija yal mahfal», «Ya sahib essada», «Ahit, ahit ya galbi», «Sab errachrach»...

Une soirée réussie, un public charmé et une chanteuse très douée.