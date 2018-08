Congo-Kinshasa: La MONUSCO organise une patrouille mixte de longue portée à Kinshasa

L'ancien chef de guerre et vice-président congolais est arrivé hier mercredi à Kinshasa, attendu de… Plus »

Sur le champ, l'équipe médicale de la SENFPU-2 a procédé à des consultations et à des soins gratuits. Ensuite au centre de santé, le Général SARR, au nom du chef de la Police MONUSCO a offert un lot de médicaments de première nécessité, à la grande satisfaction du chef et des populations du village.

Une fois arrivée audit village, l'équipe a rencontré le chef et fondateur du village, NSIMBA DENTANI dit « Midi Midi ». Les échanges avec lui ont porté sur divers sujets, relatifs à la sécurité et au social des habitants du village. A cet effet, l'équipe de patrouille a fait le constat du manque d'infrastructures sanitaires adéquates, des difficultés d'accès à l'électricité et à l'eau potable, et de bien d'autres difficultés.

Copyright © 2018 United Nations Stabilization Mission in the DR Congo. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.