Cote d'Ivoire: championnats d'afrique d'athlétisme / Meité Ben - « Nous allons remporter des lauriers »

« Je dois aller défendre mon titre au Nigéria. Pour cela, je suis prêt. L'objectif c'est le titre. On ne part pas à une compétition pareille pour juste faire de la figuration. Moi j'ai eu pour habitude d'avoir la médaille d'or aux championnats d'Afrique. Donc j'y vais toujours avec le même état d'esprit. Pour la suite, on verra. La Côte d'Ivoire peut compter sur nous. Quand je dis "nous", il ne s'agit pas de moi seul puisque nous sommes plusieurs. Il y a Arthur Cissé Gueu, Hua Wilfried, et moi-même. Du côté des filles, il y a Ta Lou, Murielle Ahouré, Gouenon Adeline. Avec toute cette équipe, c'est sûr que nous allons remporter des lauriers », a poursuivi Meité Ben.

« L'état d'esprit du groupe est au beau fixe. Depuis quelques jours nous bossons. Et là, tout va bien. Que ce soit chez Ta Lou, Cissé Gueu et les autres, il n'y a pas de problème », a indiqué Meité Ben sur la page Facebook de la Fédération Ivoirienne d'Athlétisme.

