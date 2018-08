Maroc: Saham Assurance en négociation de cession au sud-africain, SANLAM, pour 1,7 milliard de dollars

Après une saison en prêt à La Corogne, Zakaria Bakkali n'est plus revenu à Valence. L'ailier… Plus »

Le DESK rapporte que ce deal est chapeauté par l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS), laquelle a donné son quitus afin d'avaliser l'opération de cession. Une belle moisson pour le richissime homme d'affaires et influent ministre du gouvernement marocain actuel, Moulay Hafid Elalamy, Président de la holding SAHAM.

Ces tractations en cours depuis plusieurs mois sur l'axe Afrique du Sud et Casablanca cachaient bien l'existence d'un vrai deal entre les deux groupes qui sont dans la valorisation de leurs portefeuilles et dans un échange d'expériences croisé. Le site marocain LE DESK, visité par Confidentiel Afrique, donne de nouveaux tuyaux en précisant que » plusieurs sources bancaires concordantes confirment que le groupe Saham a engagé le 1er août une opération de couverture de change portant sur une importante vente à terme ferme de dollars ».

