Sénégal: Vers une nouvelle stratégie de l'assainissement en milieu rural

"Dans cette phase pilote, explique le communiqué, il est prévu d'équiper 2.000 personnes", le Gret, à travers le programme AICHA, apportant "un appui technique et financier aux opérateurs en charge de la gestion et de l'exploitation des deux +Sanimarchés+, afin qu'ils puissent adopter cette nouvelle stratégie et la pérenniser".

L'ONG Gret, pour le compte du volet assainissement de ce programme, "a mis en place des +Sanimarchés+, lieux de production, d'exposition et de commercialisation de gammes de latrines hygiéniques, dans les communes de Ndiébène Gandiol et de Guédé Village".

Cette approche consiste "à mettre à la disposition des ménages des ouvrages d'assainissement adéquats à des coûts abordables pour toutes les couches et de susciter l'envie d'achat à travers les techniques de communication, de marketing et de promotion des ventes, mais aussi avec des facilités de paiement".

