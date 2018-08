Gabon: NGOUNIE - Lébamba, grenier agricole

Le 31 Juillet à Libreville, les femmes leaders du Gabon, de l'Afrique et de la Diaspora se sont réunies… Plus »

Au Gabon, la campagne agricole tient compte du calendrier cultural qui débute en juin et se prolonge jusqu'au mois de septembre, période bien choisie pour les activités d'implantations. Mais cette réussite impose des partenariats, à l'exemple de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture "FAO". Son émissaire à Lébamba, Cyprien Biao a rassuré que cette agence onusienne reste disposée à accompagner les autorités dans le développement du secteur agricole.

Les cultivateurs autour du Réseau gabonais des acteurs non étatiques "REGANE" ont étalé les facteurs limitant l'augmentation de la production et des revenus agricoles lors du lancement de cette campagne nationale tout en envisageant de changer de paradigmes. "C'est alors que l'assistance technique devrait être effective pour enrayer les facteurs peu propices à une augmentation durable des rendements" a insisté le président du REGANE, Delphin Ibouanga.

