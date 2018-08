Gabon: "L'Appel des Mille et Une", a célébré la 56eme édition de la journée de la Femme Africaine

Le 31 Juillet à Libreville, les femmes leaders du Gabon, de l'Afrique et de la Diaspora se sont réunies sur l'invite du mouvement « L'Appel des Mille et Une », pour célébrer la femme Africaine. Une occasion pour ces femmes de débattre des problèmes qu'elles rencontrent au quotidien dans leur marche vers l'émancipation.

La célébration de la journée de la femme Africaine est un fait inédit au Gabon. Cette journée, peu connue sur le territoire national, a été l'occasion pour « L'Appel des Mille et Une », d'organiser une journée débat autour d'un brunch. Durant cette célébration, les femmes ont débattu dans des panels sur les thèmes : Femme et Tradition, Femme et Entrepreneuriat et enfin Femme et Politique.

Intervenant dans le panel 1, qui était axé sur le thème "Femme et Tradition", les panelistes se sont principalement appesantis sur le rôle que peut jouer la femme, dans la conservation ou la mise en valeur de nos us et coutumes. Pour elles, la femme Africaine, bien qu'étant aujourd'hui influencée par le modernisme, ne doit aucunement rejeter sa culture. Au-delà des masques et des plumes, arborés dans des cérémonies traditionnelles, la femme Africaine doit véritablement s'appuyer sur la culture. Car, elle revêt des fonctions scientifiques et techniques, qui peuvent les sortir de la domination des pays qui se définissent comme étant "des grandes puissances".

Dans la thématique "Femme et Entrepreneuriat", les panelistes qui se sont produits n'ont pas manqué de souligner que les femmes n'étaient pas assez présentes dans le monde des affaires. Bien qu'étant le plus souvent victime de la marginalisation des hommes. De ce fait, les exemples de réussite qui peuvent susciter de l'espoir sont peu nombreux. A la demande du Dr Nicole Assélé, Présidente de « L'Appel des Mille et Une », madame Marie-Julie Nse Ndzime qui est PDG fondatrice de l'imprimerie "La Dynastie", a tenu à partager son histoire : « Je ne suis pas devenu la première femme au Gabon à opérer dans l'imprimerie dans le plus grand des hasards. Pour y arriver, j'ai dû passer par des formations à la SMI en France par exemple. Et, pour constituer mon capital social, je n'ai pas eu recours aux établissements financiers (banques). Je me suis cotisée pendant plusieurs années pour créer mon entreprise. A la manière des mamans au village, je cachais mon argent dans une calebasse enfouie dans le sol ».

Evoquant la politique, pour clore les discussions, les panelistes se sont offusquées de constater que les femmes sont toujours marginalisées, comme l'explique si bien madame Albertine Maganga Moussavou : « Au Gabon, la place de la femme dans la sphère décisionnelle ou politique n'est pas importante. Prenons le parlement dans sa 12e législature comme exemple, sur 120 députés les femmes étaient à peine 17 ou 18. Sur les 17 ou 18 députés, il y avait juste 9 députés titulaires femmes, les neuf autres étaient députés suppléantes des hommes ». Ces échanges ont démontré que la femme africaine prend davantage conscience des capacités d'entreprendre qui sont les siennes.