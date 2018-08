Burkina Faso: Intelligence économique dans les PME - Mahamadi Sebogo fait l'état des lieux dans l'agro-alimentaire

Pour l'obtention de son diplôme de Master de recherche en science de l'information et de la communication, l'étudiant Mahamadi Sebogo a soutenu le mardi 24 juillet 2018 à l'Institut panafricain d'étude sur les médias, l'information et la communication (IPERMIC) à Ouagadougou, son mémoire de fin d'étude.

Mahamadi Sebogo est désormais titulaire d'un Master en sciences de l'information et de la communication option recherche, de l'Institut panafricain d'étude sur les médias, l'information et la communication (IPERMIC), Université Ouaga 1 Pr. Joseph Ki-Zerbo. En effet, il a présenté et soutenu son mémoire de fin d'étude le mardi 24 juillet 2018 à Ouagadougou et a obtenu la note de 15/20. Sa recherche a porté sur le thème : « Intelligence économique dans les PME agro-alimentaires: Etat des lieux et perspectives ».

Dans sa présentation, l'impétrant a défini l'Intelligence économique (IE) comme étant la maîtrise et la protection de l'information stratégique pour tout acteur économique, donc un facteur de compétitivité. « Il nous a semblé opportun de mener un travail de recherche sur l'état des lieux d'une telle approche, au double plan micro et macro, dans un pays comme le Burkina Faso qui est à la recherche des voies et moyens de son envol économique, 60 ans après son indépendance », a-t-il justifié.

Dans sa démarche méthodologique de recherche, l'étudiant a utilisé un questionnaire et un guide d'entretien adressés à 32 Petites et moyennes entreprises (PME) agroalimentaires. « Le questionnaire fait ressortir les éléments constitutifs des trois fonctions de l'IE sans évoquer nommément le concept lui-même, si ce n'est qu'à la fin. Les entretiens ont concernés 9 personnes de ressources, choisies pour leur connaissance du monde de l'entreprise ou parce qu'ils sont acteurs du secteur de la transformation agroalimentaire », a expliqué Mahamadi Sebogo.

Selon les résultats présentés, 12 responsables de PME sur 32 ont déclaré avoir déjà entendu parler de l'IE, soit par les médias, la maison de l'entreprise ou lors des formations et 5 ont pu relativement donner une définition de l'IE. Pour ce qui est des pratiques informationnelles des entreprises, l'enquête a révélé que sur les 32 PME, 5 font de l'IE, 6 de la veille stratégique et 21 ont des pratiques ne relevant ni de l'IE ni de la veille stratégique. Malgré les annonces d'intentions, a-t-il abouti, l'IE n'a pas encore fait l'objet de politique publique au Burkina Faso.

Cependant, M. Sebogo a confié que des actions sont menées pour la promotion de l'IE auprès des acteurs privés par la Chambre de Commerce et d'industrie du Burkina (CCI-BF). Pour une véritable promotion de l'IE, il a proposé que les pouvoirs publics aient une volonté politique plus affirmée devant se traduire par la définition d'une politique nationale ambitieuse et réaliste, adossée à nos réalités endogènes, avec une mise à disposition des moyens humains et financiers nécessaires à son opérationnalisation.

« L'intégration de l'IE dans l'enseignement supérieur et les écoles professionnelles à travers des unités ou modules d'enseignement et des formations diplômantes constitue une bonne alternative », a-t-il soutenu.

En rappel, Mahamadi Sébogo, titulaire aussi du diplôme de conseiller en science et techniques de l'information et de la communication, est journaliste aux Editions Sidwaya.Joseph HARO Légende :1- Le document de Mahamadi Sebogo a été jugé recevable par les membres du jury.